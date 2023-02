Presentato il Michelin Trofeo Storico 2023: a luglio si corre in provincia di Cuneo

Cambia la forma ma non la sostanza. Anche per la stagione che sta per iniziare Michelin sarà presente con una serie nei rally storici. Il nuovo Trofeo si chiamerà Michelin Trofeo Storico e si svilupperà sulle stesse dieci gare (esclusivamente storiche) che già hanno costituito il palcoscenico della serie nello scorso anno.

La principale novità sarà che il MTS 2023 sarà riservato alle vetture che calzano penumatici da 15 pollici, mentre rimangono invariate la gratuità dell’iscrizione al Trofeo e lo sconto offerto ai piloti dagli organizzatori delle gare.

L’occasione è quella di sempre. Le premiazioni del Trofeo Storico dell’annata precedente. E così è stato anche per quest’anno. Durante il tradizionale pranzo di fine annata, Mario Cravero di Area Gomme S.r.l., la società che importa i pneumatici della Casa di Clermont Ferrand e gestisce il trofeo sui campi di gara, ha avuto modo di presentare la serie destinata ai clienti sportivi per la prossima stagione.

“La novità più appariscente è quella della nuova denominazione della serie che si chiamerà Michelin Trofeo Storico, per dare una forte connotazione italiana, anche nella lingua, al campionato. La seconda novità, molto importante, è la collaborazione con il Marchio Porsche, un ritorno alle origini che ci gratifica e conferma l’interesse che la Serie ha raccolto in questi anni.

E per concludere, il Trofeo sarà riservato esclusivamente alle vetture che calzano pneumatici Michelin da 15 pollici seguendo così la filosofia di produzione della Casa madre” ha immediatamente sottolineato Mario Cravero che ha proseguito. “Per il resto, nella sostanza, è tutto invariato. Anche per il 2023 il Trofeo si svilupperà su dieci gare, le stesse della scorsa edizione, tutti rally esclusivamente storici, aspetto cui teniamo in modo particolare, anche per premiare quegli organizzatori che si impegnano a mettere in cantiere le gare riservate alle vetture che noi amiamo. Come già nella scorsa stagione, l’iscrizione è totalmente gratuita e abbiamo rinnovato l’accordo con gli organizzatori per ottenere all’atto dell’iscrizione alle gare uno sconto del 10% per gli equipaggi del Michelin Trofeo Storico. Ai partecipanti chiediamo solo l’acquisto di quattro pneumatici presso il distributore Area Gomme S.r.l. e di apporre i marchi Michelin sulle carrozzerie delle loro vetture in gara” afferma Cravero che conclude con una battuta ironica non così scontata: “E ovviamente usare pneumatici Michelin per tutto l’arco del rally”.

Il Trofeo Michelin Storico si è già messo in moto e vivrà il primo appuntamento il 3 e 4 marzo al 13° Historic Rally delle Vallate Aretine, tradizionale gara di apertura della serie Michelin. I piloti potranno trovare tutte le informazioni in merito al Michelin Trofeo Storico sul sito istituzionale e su quello di Area Gomme (www.aregomme.com) dove sono presenti il regolamento, il calendario e la scheda di iscrizione da inviare debitamente compilata ad Area Gomme S.r.l..

Tra le tappe, non manca la provincia Granda: il 6° appuntamento, in programma il prossimo 29-30 luglio, sarà con il 2° Rally Valli Cuneesi, che si corre partendo da Saluzzo.

Il gran finale è previsto, invece, per il 25-26 novembre, sempre in Piemonte, con “La Grande Corsa” da Chieri.