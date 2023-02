«Mettiamo in connessione proprietà, aziende e persone»

Il mercato immobiliare, agli occhi non solo degli analisti, rimane un settore molto interessante, e soprattutto in grado di garantire performance appetibili e positive, in particolare nel segmento commerciale, industriale ed agricolo. Per spiegare questa nuova tendenza e soprattutto il valore dei servizi collegati, la Rivista IDEA si è affidata all’esperienza di Maurizio ed Erik Cane, titolari dell’agenzia immobiliare “Il Casale” con sede a Guarene in corso Asti, 31 (tel. 0173-211035; www.ilcasaleimmobiliare.it).

La vostra storia tratteggia una lunga esperienza nel settore, vero?

«Esatto. Dal 2003 operiamo sul territorio albese, ma abbiamo nel tempo, sempre più ampliato il nostro raggio d’azione ed oggi siamo in grado di presentare al nostro cliente soluzioni immobiliari di pregio non solo ad Alba, Langhe e Roero, ma in Piemonte, Liguria e Costa Azzurra».



A rendervi differenti però è stata una scelta innovativa: quale?

«Beh, ci siamo resi conto delle potenzialità di questo territorio e dell’appeal che genera non solo nell’ambito della compravendita immobiliare ad uso abitativo, ma anche sul fronte industriale e agricolo. Ed ecco allora che abbiamo pensato fosse positivo aiutare le aziende a trovare nuovi immobili per poter ampliare le loro esigenze di crescita e, nel contempo innovativo e concreto fosse supportarle nel processo di espansione, facendole incontrare con possibili compratori, partner, investitori. Abbiamo dunque dato vita ad un nuovo core business nel quale rivestiamo il ruolo di intermediari tra le parti coinvolte al fine di offrire un servizio di supporto nella vendita di aziende, cessione quote o/e ricerca soci».



E questo ambito ha richiesto al vostro team anche una ulteriore specializzazione…

«Per fare la nostra professione occorrono esperienza ed un know-how specifico che la nostra realtà ha sviluppato nel corso di questi anni di lavoro. Nel tempo la nostra agenzia si è un po’ divisa i settori di competenza: Erik si è concentrato nell’ambito agricolo, e quindi terreni, aziende vitivinicole, agriturismi… mentre io, Maurizio mi sono dedicato maggiormente alle so­luzioni industriali e commerciali. Rosanna Sasia, invece, coordina le azioni marketing e public relations. Siamo una buona squadra che annovera anche ottimi risulati: 100mila metri quadrati di capannoni industriali venduti nel 2022. Ci preme ribadire, inoltre, che un ulteriore grande pun­to di forza della no­stra agenzia rimane l’at­ten­zione quo­tidiana alle evo­luzioni del mercato».



La compravendita è un passaggio strategico che, come si percepisce dalle vostre parole, necessita di competenze gestionali non trascurabili…

«Sicuramente. E da questo punto di vista Il Casale si pone come valore aggiunto ed elemento distintivo grazie proprio ad un’attenta ed instancabile cultura d’impresa. Offriamo, grazie anche a partner che si occupano di Due diligence e Private Equity, consulenza dedicata per verificare la fattibilità degli obiettivi che si desiderano raggiungere, affiancamento serio e professionale lungo tutto il percorso commerciale, supporto finanziario, legale e notarile. Ed inoltre, la nostra agenzia è strutturata per fornire risposte ad hoc sia nella vendita di attività medio-piccole, sia nello sviluppo di progetti ambiziosi per a­ziende di grandi dimensioni. Siamo al fianco di chi intende valutare le migliori opportunità d’investimento; di chi ricerca compratori italiani o esteri interessati ad attività in vendita selezionate per settore merceologico, budget d’investimento; di chi valuta la fattibilità in ipotesi di cessione totale del capitale oppure quote societarie, affitto di rami d’azienda o di chi ricerca soci operativi e/o finanziatori per progettare nuova espansione e crescita. Le nostre soluzioni non sono standardizzate, ma frutto di un attento confronto con le esigenze di chi vende e di chi acquista. Basi che ci hanno permesso in questi anni di soddisfare clienti importanti, grandi imprenditori, e aziende di alto profilo».

Il Casale però si occupa anche di immobili abitativi…

«Assolutamente. Anche in questo caso abbiamo scelto di prediligere soluzioni abitative di pregio come ville di lusso, dimore storiche, attici, palazzi, tenute di prestigio e casali. Con noi si potrà comprendere che la bellezza ed il lusso, rappresentano un investimento. Inoltre, con la nostra realtà si coglie che l’agenzia immobiliare non è solo più un intermediario, ma l’azienda che aiuta l’azienda a realizzare i molteplici bisogni che la porteranno a crescere, ricercare le proprie necessità, ma anche a consulenze indispensabili con i nostri partner advisor e banca d’affari».