Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Piazza, finale ipotecata! Pareggio a reti inviolate tra Langa e Villafalletto

Vanno in archivio le gare valide per le semifinali di andata della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Ipoteca la finalissima la capolista del Girone G Piazza che espugna il terreno di gioco del Dogliani per 0-2. Risultato all’inglese maturato con due reti nel finale dei rispettivi tempi. Al 44’, infatti, è Mfuka a sbloccare la contesa mentre a mettere la parola fine all’incontro ci pensa Maja in pieno recupero della seconda frazione di gioco.

Termina in pareggio, invece, l’altra semifinale tra il Langa ed il Villafalletto. Risultato ad occhiali che conferma il momento non entusiasmante dei padroni di casa, reduci da alcuni risultati non in linea con l’avvio di stagione anche in campionato. Per il Villafalletto, invece, un pareggio che regala chance di passaggio del turno nella gara di ritorno, aperta più che mai.

Coppa Piemonte Seconda Categoria – Il Programma delle Semifinali

Dogliani – Piazza 0-2

Langa – Villafalletto 0-0