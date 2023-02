Volley Giovanile: a Savigliano la prima giornata del Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup” 2023

È iniziata nella giornata di ieri a Savigliano l’edizione 2023 del Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup”, manifestazione che vede confrontarsi le tre selezioni Under 14 dei comitati territoriali del Piemonte, sia nella categoria maschile che in quella femminile. Le padrone e i padroni di casa del comitato Cuneo-Asti hanno affrontato in un triangolare le corrispettive selezioni del comitato di Torino e del comitato Ticino-Sesia-Tanaro

La selezione femminile si è difesa molto bene nella partita della mattina, cedendo solamente per 2-1 a Torino, con parziali combattuti e tirati. Meno bene è andata la gara del pomeriggio, con le cuneesi/astigiane che cedono per 3-0 a Ticino-Sesia-Tanaro (che a sua volta aveva ceduto a Torino), pur restando a stretto contatto in due set su tre.

La selezione Cuneo/Asti vede al suo attivo diverse atlete di società della “Granda”, con la LPM Pallavolo Mondovì a guidare la carica con cinque convocate:

DI DIO VITALI GAIA – PALLAVOLO VALLE BELBO CANELLI

DOMANDA GIULIA – PALLAVOLO VALLE BELBO CANELLI

RICCIO MARTINA – PALLAVOLO VALLE BELBO CANELLI

BONINO LARA – ASD PLAY ASTI

BINELLO LETIZIA – ASD PLAY ASTI

REDENTO SOFIA – ASD PLAY ASTI

BORELLO MATILDE – LPM MONDOVI’

IMARISIO ANNA – LPM MONDOVI’

RAVERA VANESSA – LPM MONDOVI’

SCLAVO ANNA – LPM MONDOVI’

TALLONE VITTORIA – LPM MONDOVI’

PISANO GIORGIA – CUNEO GRANDA VOLLEY

DI BLASI PETRA – L’ALBA VOLLEY

VOERZIO GIULIA – L’ALBA VOLLEY

Più difficile il percorso della selezione maschile, travolta nel primo incontro della giornata da Torino con un netto 3-0. Dopo il successo dei torinesi anche su Ticino-Sesia-Tanaro nel primo pomeriggio, Cuneo-Asti è tornata in campo proprio contro questi ultimi, rimediando però la seconda sconfitta per 3-0 di giornata. Molto folto il numero di atleti cuneesi convocati:

CIRAVEGNA GIUSEPPE – PALLAVOLO ALBA

DE GIORGIS FABIO – CUNEO SPORT 2018

FEA FABRIZIO – VOLLEY SAVIGLIANO

FICHERA MIRKO – VBC MONDOVÌ

FISSOLO EDOARDO – VOLLEY SAVIGLIANO

GALLINO ANDREA – CUNEO SPORT 2018

GIRAUDO ALESSANDRO – CUNEO SPORT 2018

GRANDIS FEDERICO – CUNEO SPORT 2018

MARABOTTO SAMUELE – VBC MONDOVÌ

MARASSI ANDREA – VOLLEY SAVIGLIANO

MASCIARELLI VALERIO – REVOLUTION ASTI

MASTANTUONI ANDREA – CUNEO SPORT 2018

MASTROCOLA TOMMASO – PALLAVOLO ALBA

MAZZONE ALESSANDRO – PALLAVOLO ALBA

Il torneo proseguirà con un ulteriore triangolare, in sede da definire, che si disputerà martedì 11 aprile con la stessa formula.