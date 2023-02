Volley A2/F – Non basta il coraggio alla LPM Bam Mondovì: la capolista Trentino passa 3-1

Esce sconfitta a testa altissima la LPM Bam Mondovì, che nel recupero contro la capolista Itas Trentino disputa una gara di grinta ed abnegazione, cedendo però per 3-1. Le attesa della vigilia erano quelle di vivere una gara emozionante e non sono sicuramente state disattese. Se il primo parziale è stato di stampo trentino, la risposta di Mondovì arriva nel successivo. L’alta intensità agonistica contraddistingue poi la terza frazione di gioco, con Trento che allunga ai vantaggi. Il quarto set è combattuto, con le “Pumine” che non riescono a sfruttare il vantaggio e cedono così a Trento i tre punti in palio.

Il match inizia con lunghi scambi, che premiano la formazione ospite (7-10). Le monregalesi non mollano e si avvicinano (15-16). Le ospiti prendono il via e mettono in tasca il primo set (20-25). Il secondo set inizia in equilibrio, con le monregalesi che passano in vantaggio (7-9). Bisconti e compagne macinano punti e mantengono le distanze (15-13). Trento non perde l’occasione ed è parità (18-18). La LPM BAM Mondovì trova il 24-23 e l’ace di Populini scrive l’1-1 (25-23).

Si torna in campo e le formazioni sono determinate. Le padrone di casa trovano il break (14-12), ma Trento mette la freccia (15-17) e allunga (20-17). La squadra di Solforati si ricompatta (23-23). Il finale si fa incandescente (25-25) ed il team di coach Saja a chiudere ai vantaggi (25-27).

L’avvio della quarta frazione di gioco è in parità (12-12). La LPM BAM Mondovì viaggia sicura (16-13) e mantiene il distacco (21-17). Trento c’è e si porta a -1 (21-20), per poi superare le “Pumine” sul 22-23. Coach Solforati ferma il gioco. Le ospiti trovano lo sprint e portano a casa l’intera posta in palio (23-25).

Con questa sconfitta la LPM torna al quarto posto alla pari con Busto Arsizio, sconfitta a Sassuolo, con all’orizzonte la terza partita casalinga della settimana. Domenica 26 alle 17.00 arriverà al Palamanera la squadra di Cremona. L’obiettivo per le ragazze di coach Solforati è rilanciarsi immediatamente per non perdere il treno delle prime.