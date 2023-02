Matteo “Bibo” solforati, allenatore della LPM Bam Mondovì, si è presentato ai nostri microfoni al termine della sconfitta per 3-1 contro la capolista Itas Trentino. Nelle sue parole il rammarico per non aver raccolto punti, ma anche la coscienza di essersela giocata alla pari con la formazione più forte del girone.