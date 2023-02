Studentessa del Liceo Classico “Govone” di Alba vincitrice del Certamen Augusteum Taurinense

Gaia Capasso della classe 3B del Liceo Classico internazionale “G. Govone” di Alba si è classificata al 1° posto nella sezione civiltà della XII edizione del Certamen Augusteum Taurinense 2022/23, indetto dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con lo scopo di promuovere le eccellenze e valorizzare lo studio delle discipline classiche.

Nell’ambito di questa prestigiosa competizione nazionale, la studentessa albese è stata premiata con la somma di 600 euro per aver realizzato con competenza e capacità argomentativa un saggio di interpretazione, analisi e commento di testimonianze antiche e moderne sulla figura politica di Augusto. La premiazione si è tenuta il 10 febbraio presso l’Istituto “Avogadro” di Torino a conclusione del Colloquium Augusteum Taurinense, seminario di approfondimento sul tema “L’arte del potere. Augusto e l’età imperiale”, svoltosi con il patrocinio della Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, del Comune di Casale Monferrato, del Comune di Vercelli, di Deputazione Subalpina di Storia Patria, dei Rotary Club 45° Parallelo di Torino, Torino Nord, Alba, Sant’Andrea-Santhià-Crescentino, del Lions Club di Vercelli, con il supporto tecnico dell’Istituto “Vallauri” di Fossano e dell’Istituto “Omar” di Novara.

Il programma del Colloquium Augusteum ha visto come moderatrice la Professoressa Silvia Giorcelli (Università di Torino) e come relatori i Professori Giovannella Cresci Marrone (Professore Emerito dell’Università di Venezia), Ida Gilda Mastrorosa (Università di Firenze), Michele Bellomo (Università di Milano), Maria Antonietta Ligios (Università del Piemonte Orientale). Erano presenti il Comitato Tecnico Scientifico del concorso (Prof. Giovanni Montanari, Prof. Sergio Roda, Prof.ssa Silvia Giorcelli, Prof. Franco Schiesaro, Prof. Luigi Battezzato, Prof.ssa Raffaella Tabacco) e la commissione di valutazione (Prof.ssa Gabriella de Blasio, Prof.ssa Maria Libera Garabo, Prof.ssa Sonia Francisetti Brolin, Prof.ssa Alexandra Fronduti, Prof. Guido Luca Laurenti, Prof.ssa Lucia Picardi).

L’ottimo risultato è motivo di grande soddisfazione per Gaia, già vincitrice lo scorso anno di due importanti concorsi classici quali il Certamen Horatianum di Venosa e il Classicum Philosophicum di Torino, oltre al Prix d’éloquence in lingua francese, e per i suoi insegnanti, in particolare la sua docente di latino e greco, prof.ssa Elena Rolando (con lei nella foto allegata).