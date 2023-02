Volley C/F – Libellula, sono tre punti d’oro; El Gall e Vicoforte lottano ma non basta per il successo

Giornata da una vittoria e due sconfitte per le formazioni cuneesi della Serie C femminile di pallavolo. È la Libellula Volley a fare bottino pieno, regolando in casa la Vol-ley Academy Volpiano per 3-0. Le giovani braidesi di coach Relato conquistano la contesa con una buona prestazione, facendo valere una qualità maggiore rispetto alle ultime in classifica. Proprio la classifica è l’aspetto più importante di questa vittoria: i tre punti permettono alla Libellula di staccare forse definitivamente le inseguitrici e di portarsi a tre punti dalla zona salvezza, detenuta dalla Pallavolo Montalto Dora.

Lotta e gioca bene El Gall, che però non riesce ad associare punti e bella prestazione nella sfida casalinga alla capolista Unionvolley Pinerolo. Le albesi di coach Oriana Arduino disputano una prestazione di intensità nel primo set, cedendo alle quotate rivali per un po’ di inesperienza e solamente ai vantaggi. Nelle frazioni successive esce progressivamente la qualità delle ospiti, che prendono sempre più l’iniziativa e si impongono con parziali sempre più netti. Per la classifica di El Gall è necessario ora concretizzare il bel gioco e l’occasione propizia potrebbe essere già in arrivo con la sfida del prossimo sabato in casa del fanalino di coda Volpiano.

Va KO in casa anche il Vicoforte Volley Ceva Bam, che in uno scontro importante per la zona playoff cede alla Mts Ser Santena 95 per 3-1. Sono le vicesi a partire meglio, conquistando il primo set per 25-22. La formazione di coach Pagliuca non riesce però a mantenere la sua qualità ed inizia a subire la rimonta ospite, che si impone con parziali via via più netti. L’accesso alla postseason è distante per Vicoforte ora otto punti, con 10 giornate ancora da giocare. La prima di queste è la trasferta sul campo del G.S. Sangone Nichelino penultimo, ottima possibilità per riprendere il discorso interrotto.

Prosegue la lotta a tre in cima alla classifica, guidata come detto da Pinerolo. La Isil Volley Almese Massi non molla la presa e resta a -1 dalla capolista grazie al netto successo sull’insidioso campo della In Volley Piemonte. A -3 dalla vetta rimane la A.F. Volley, che espugna per 3-1 il camp della diretta concorrente Cascina Capello Chieri.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 16

El Gall – Unionvolley Pinerolo 0-3 (24-26, 20-25, 13-25)

In Volley Piemonte – Isil Volley Almese Massi 0-3 (17-25, 20-25, 19-25)

Libellula Volley – Vol-ley Academy Volpiano 3-0 (25-19, 25-12, 25-20)

Vicoforte Volley Ceva Bam – Mts Ser Santena 95 1-3 (25-17, 22-25, 17-25, 13-25)

Pallavolo Montalto Dora – G.S. Sangone Nichelino 3-2 (25-16, 23-25, 20-25, 25-15, 15-9)

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Club76 Playasti 3-0 (31-29, 29-27, 25-17)

Cascina Capello Chieri – A.F. Volley 1-3 (25-22, 18-25, 28-30, 13-25)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Unionvolley Pinerolo 40 Isil Volley Almese Massi 39 A.F. Volley 37 Mts Ser Santena 95 33 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 31 Cascina Capello Chieri 30 Vicoforte Volley Ceva Bam 29 In Volley Piemonte 24 Club76 Playasti 20 Pallavolo Montalto Dora 19 Libellula Volley 16 G.S. Sangone Nichelino 9 El Gall 9 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 17 (25/2)

Vol-ley Academy Volpiano – El Gall

Mts Ser Santena 95- Unionvolley Pinerolo

G.S. Sangone Nichelino – Vicoforte Volley Ceva Bam

A.F. Volley – Libellula Volley

Club76 Playasti – Pallavolo Montalto Dora

In Volley Piemonte – Cascina Capello Chieri

Isil Volley Almese Massi – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli