Trofeo Agenda Invest a Limone: tutti i vincitori in Gigante

Sulla pista Alpetta di Limone Piemonte domenica 19 febbraio Cuccioli, Baby e Super Baby hanno disputato un Gigante valido per il Trofeo Agenda Invest, gara indicativa provinciale per i Pulcini della Circoscrizione di Cuneo organizzata dal Ski College Limone. Tra i Cuccioli doppietta dello Sci Club Limone in campo maschile: primo Alessio Berutti in 50”,20/100, con 43/100 di vantaggio sul compagno di squadra Niccolò Capecchi.

Terzo a 70/100 Romeo Calcagno del Mondolé Ski Team, quarto Pier Giacomo Barabino dello Ski College Limone e quinto Paolo Peira del Mondolé Ski Team. Margherita Sartoris dell’Equipe Limone ha vinto la gara femminile con il tempo di 49”,86/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,31/100 e di 2”,34/100 su Agatha Maria De Candia dello Sci Club Frabosa e su Vittoria Simonelli del Mondolé Ski Team. Quarte a pari merito Giulia Candelo dello Sci Club Frabosa e Giulia Delogu dell’Equipe Limone.

Tra i Baby primo Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone con il tempo di 45”,24/100 e con 98/100 di vantaggio su Lorenzo Bara-bino dello Ski College Limone. Terzo ad 1”,09/100 Marco Menardi dello Sci Club Limone. In campo femminile prima Lea Destefanis dell’Equipe Limone in 45”,04/100, con 1/100 di vantaggio su Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone e 1”,94/100 su Anais Bertone del Mondolé Ski Team.

Tra i Super Baby Antonio La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team ha preceduto sul podio Alexandre Pierre Bernard Gest dello Sci Club Limone e Stephan Mesiti del Mondolè Ski Team. Le prime tre Super Baby sono nell’ordine Lucrezia Cerati dello Ski College Limone, Aurora Cairoli dell’Equipe Limone e Zara Curti dello Sci Club Val Vermenagna.

1 of 5

c.s.