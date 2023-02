Volley A2/M – Troppi errori frenano Cuneo: la capolista Vibo Valentia ringrazia e passa 3-1

Non riesce l’impresa pesante alla Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, che lascia strada alla capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per 3-1. C’è però rammarico in casa cuneese per l’andamento della gara, con un super primo set a cui sono però seguite tre frazioni con un numero troppo alto di sbagli per sostenere la competizione.

Sono infatti 38 gli errori dal secondo set in poi per capitan Botto e compagni, con la capolista che pareggia i conti nel secondo parziale, mette in atto una furibonda rimonta nel terzo set e conduce con autorità nel quarto. Per i cuneesi il migliore è il costante centrale Codarin, che chiude con 14 punti alla pari dell’opposto Santangelo, che però riesce a mettere a terra solo 9 palloni in attacco in tutta la gara.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1 (21-25, 25-18, 25-22, 25-19)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Orduna 3, Terpin 6, Candellaro 11, Buchegger 15, Mijailovic 1, Tondo 5, Tallone 6, Cavaccini (L), Fedrizzi 2. N.E. Carta, Balestra, Lucconi, Piazza. All. Douglas.

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 0, Botto 13, Sighinolfi 7, Santangelo 14, Parodi 7, Codarin 14, Bisotto (L), Lanciani 0, Chiapello 1. N.E. Lilli, Kopfli, Esposito. All. Giaccardi.

In classifica Cuneo perde qualche posizione, perdendo la compagnia di Delta Group Porto Viro e Pool Libertas Cantù, scivolando al settimo posto in classifica. Il rammarico è acuito dalle tante sconfitte di avversarie dirette, con Cuneo che in caso di vittoria si sarebbe portata addirittura a soli tre punti dal secondo posto. Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Giaccardi è previsto per la prossima domenica, in casa, quando ospiterà la Kemas Lamipel Santa Croce.

Proprio Santa Croce, terza, vede le inseguitrici avvicinarsi dopo la netta sconfitta patita proprio in casa di Porto Viro. Discorso simile per la BCC Castellana Grotte seconda, che cede sul campo di Cantù. Ringrazia anche di questo Vibo Valentia, che vola a +9 su tutte, mettendo una seria ipoteca sul successo finale nella regular season.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 20

Pool Libertas Cantù – BCC Castellana Grotte 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-22)

Delta Group Porto Viro – Kemas Lamipel Santa Croce 3-0 (25-20, 25-19, 25-17)

Conad Reggio Emilia – Consoli McDonald’s Brescia 2-3 (18-25, 23-25, 27-25, 25-16, 11-15)

Videx Yuasa Grottazzolina – Tinet Prata di Pordenone 3-2 (25-19, 29-31, 14-25, 25-17, 15-13)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1 (21-25, 25-18, 25-22, 25-19)

Consar RCM Ravenna – Cave Del Sole Lagonegro 3-0 (25-19, 25-19, 25-10)

HRK Motta di Livenza – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1 (17-25, 25-23, 25-21, 25-21)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 46 BCC Castellana Grotte 37 Kemas Lamipel Santa Croce 36 Delta Group Porto Viro 34 Pool Libertas Cantù 34 Agnelli Tipiesse Bergamo 32 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31 Consar RCM Ravenna 30 Tinet Prata di Pordenone 29 Videx Yuasa Grottazzolina 26 Consoli McDonald’s Brescia 25 Conad Reggio Emilia 22 Cave del Sole Lagonegro 22 HRK Motta di Livenza 16

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 21 (25-26/2)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Delta Group Porto Viro (25/2)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Videx Yuasa Grottazzolina (25/2)

Tinet Prata di Pordenone – Consar RCM Ravenna (25/2)

Consoli McDonald’s Brescia – Cave Del Sole Lagonegro

BCC Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce

HRK Motta di Livenza – Pool Libertas Cantù