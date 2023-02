Volley A2/F – Una LPM Bam Mondovì concreta supera Olbia per la sesta vittoria consecutiva

Importante vittoria per la LPM Bam Mondovì, che nella nona giornata di campionato supera la Volley Hermaea Olbia per 3-1 (25-16, 25-15, 22-25, 28-26). Le monregalesi mantengono così il passo delle prime in classifica, tutte vincenti da tre, e conquistano la sesta vittoria consecutiva in campionato.

I primi due set sono stati nelle mani delle padrone di casa, mentre la terza frazione di gioco è stata più combattuta, con le ospiti che allungano il match. Alta tensione nel parziale successivo che vede le squadre rincorrersi e chiudersi con un finale da cardiopalma che termina con la vittoria delle rossoblu.

Le “Pumine” partono con la marcia giusta (9-4). Arriva la reazione delle ospiti (10-8), ma le monregalesi tengono alta l’attenzione (23-13). Le sarde trovano il break (23-15), ma la zampata è rossoblu (25-16). La LPM BAM Mondovì mantiene la grinta e la determinazione anche nel secondo parziale (11-3), facendo scivolare il set con un netto 25-15.

Olbia non cede e nel terzo parziale passa in vantaggio (3-6), costringendo coach Solforati al time out. Sono sempre le ospiti a dettare il gioco (12-16) e le monregalesi possono solamente inseguire (14-20). Il finale si infiamma (19-24). LA LPM BAM Mondovì affila gli artigli (22-24), ma Olbia chiude e allunga la gara (22-25).

Il quarto set vede le formazioni in parità, fino all’11 pari. Le “Pumine” riescono ad allungare (15-11), mantenendo le distanze (20-15). La panchina di Olbia ferma il gioco. Al ritorno in campo le ospiti viaggiano sicure e agganciano le monregalesi (20-20). La LPM BAM Mondovì conquista il 22-24, Olbia annulla il match ball ed è equilibrio (24-24), che prosegue con 26-26. Le monregalesi vogliono regalare questa vittoria al pubblico e ce la fanno (28-26).

MVP della serata e grande mattatrice dell’incontro è l’opposto monregalese Decortes, 9 punti, ben spalleggiata da Grigolo con 15. La LPM Bam Mondovì tornerà all’opera in casa già mercoledì, quando alle 19.30 ospiterà la capolista Trentino nel recupero ella 15^ giornata.