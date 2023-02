Nominato il nuovo commissario coordinatore per Forza Italia a Bra

Francesco Racca, trentanovenne avvocato, è il nuovo commissario coordinatore braidese per Forza Italia. Candidato civico per la lista “Bra Domani” alle comunali del 2014 e 2019, è stato poi uno dei coordinatori tra il 2019 e il 2020 del Comitato “No alla scuola media in Via Trento e Trieste”.

Così commenta Racca la recente nomina: “Ringrazio in particolare l’amico e vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte Francesco Graglia, coordinatore provinciale ma anche il Presidente Alberto Cirio e il coordinatore regionale e neo Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, per la fiducia accordatami. Vorrei però anche ringraziare l’amico Massimo Somaglia, dal quale raccolgo il testimone e che a tutt’oggi rappresenta la colonna portante di Forza Italia nel nostro territorio: lui continuerà a far parte del coordinamento e non potrà che essere il punto di riferimento per ogni nostra attività e progetto, e in tal senso ci muoveremo in piena sinergia. Sono da tempo appassionato di politica e amministrazione locale, sempre riconoscendomi negli ideali e nei valori del conservatorismo liberale e della tradizione moderata, di cui Forza Italia è massima espressione. Sono davvero onorato e il mio impegno sarà massimo per rafforzare il nostro partito a Bra sin da subito, con l’obiettivo di dialogare con le altre forze politiche di centro-destra, a partire dagli amici della Lega e di Fratelli d’Italia, e compiendo ogni passo opportuno per un progetto di ampio respiro che ci veda uniti e compatti alle comunali del 2024. Un occhio di riguardo si avrà per il mondo delle liste civiche moderate da cui provengo, e a cui sono legato per molti esponenti, da grande amicizia. Il dialogo decollerà immediatamente, con un grande obiettivo: fare rete per il futuro di Bra: non c’è un secondo da perdere. Nella nostra città serve una svolta e lavoreremo con tutte le realtà del territorio, esaminando ciò che serve per gettare le basi di un programma condiviso, efficace e pragmatico”.

All’appello, hanno già risposto i consiglieri comunali Davide Tripodi (dal 2021 collaboratore nella segreteria dell’ufficio di vicepresidenza del consiglio regionale del Piemonte) che afferma: “l’amico Francesco proviene dalle fila di Bra Domani e sono ben lieto che abbia raccolto questa sfida. Noi ci siamo: procederemo fianco a fianco” e Sergio Panero: “personalmente gli auguro buon lavoro e visti gli ottimi rapporti del passato, nessuna preclusione a parlarci per il futuro”.

Chiude il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Graglia: “Siamo convinti della scelta e assai fiduciosi. Auguriamo a Francesco buon lavoro”.