Il Piemonte torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso del 14 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Cuneo è riuscito a vincere 23.750 grazie a 3 ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 158 milioni in questo 2023.