Weekend ricco di impegni per l’Atletica Roata Chiusani: tutti i risultati (FOTO)

Bilancio più che positivo per la 2° Edizione del Granda Cross, organizzato da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo, Michelin Sport Club Cuneo, in scena a Cuneo, Domenica 12 Febbraio, nella splendida cornice cittadina del Parco Parri.

La giornata di gare, valida come 4° prova del Trofeo Piemonte Cross Giovanile e Selezione di Rappresentativa Cadetti, ha ottenuto un forte riscontro a livello di partecipazione con 550 preiscritti e folta presenza di pubblico.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente con 130 atleti a coprire tutte le categorie, ha scandito il susseguirsi delle prove per Cadetti, Ragazzi ed Assoluti per concludere con le partecipatissime batterie degli Esordienti.

Grande soddisfazione per il Team del Presidente Luca Massimino, sia per i riscontri più che positivi sulla riuscita della manifestazione, sia per le ottime prove degli atleti roatesi, ben piazzati nelle classifiche di tutte le prove ed al primo posto della speciale classifica per Società Numerose.

Presenti Claudia Martin, in rappresentanza di Fondazione CRC e CONI, e per il Comune di Cuneo il Vice-sindaco Luca Serale e gli Assessori Valter Fantino e Luca Pellegrino.

Significativa la presenza di Franco Arese, che da giovanissimo aveva corsa la sua prima campestre proprio sul terreno del Parco Parri, l’allora Piazza D’Armi.

La manifestazione è stata sostenuta dal contributo offerto dalla Fondazione CRC ed il patrocinio del Comune di Cuneo, oltre all’intervento degli sponsor Tubicop, Karhu e il Podio Sport.

IL ROATA IN PISTA A BRA ED ANCONA

Atletica Roata Chiusani presente ai Campionati piemontesi indoor cadetti/e 60 mt piani / 60 mt HS in scena a Bra, Sabato 11 Febbraio.

Accompagnati dal tecnico Fabio Milano, più che positivi il debutto stagionale indoor dei Cadetti Roatesi, che si sono distinti nelle prove piane e ostacoli tra i 434 atleti classificati.

Di rilievo la medaglia d’argento sui 60hs con il nuovo personale di 10″12 per Asia Giraudo, che sigla il PB anche nei 60m cadette chiudendo in 8”49, terza in finale C, sulle 40 batterie e 180 atlete classificate.

Ottime prove e personali per Giraudo Irene, Facelli Viola, Giorgis Teresa, Tomatis Martina, Santucci Francesca, Pellegrino Olivia, Carosso Maria, Lamberti Giorgia.

Nelle prove maschili dei 60 m cadetti su 154 partenti si son ben piazzati raggiungendo entrambi il primato personale Giacomo Allasia e Davico Francesco

Ad Ancona, Sabato 11 Febbraio, ai Campionati italiani indoor Allievi, accompagnato dal tecnico Augusto Griseri, il lunghista Luca Coppola chiude la prova al 15° posto stabilendo il nuovo primato personale indoor con la misura di 6,34m.

CROSS DEL BERSAGLIO

Buone prove per gli atleti del Roata Chiusani, impegnati a Dronero, Sabato 11 Febbraio sulle varie distanze proposte dal Cross del Bersaglio, prova valida per l’assegnazione dei titoli regionali e provinciali di specialità.

Due argenti regionali con Davide Viale, cat SM35, 6° assoluto al traguardo nella prova sui 6km, e Davide Martina, SM40, che si aggiudica anche il titolo Provinciale.

Piazzamenti per Danilo Brustolon, Enrico Aimar, Javier Carballo e Sergio Cavallo, bene nella prova di 4km Guido Castellino e Silvia Di Salvo.

VALMAREMOLA TRAIL

Terzo posto assoluto per Alice Minetti a Pietra Ligure sulla prova corta (14km per 700d+) del Valmaremola Trail, svoltosi Domenica 12 Febbraio, classificata Francesca Pasero.

Piazzati sulla distanza media (32km per 1680d+) Monica Conterno e sulla lunga (52km per 2300D+) Andrea Michelotti.

