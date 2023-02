Calcio a 5, A2: “ruggito” Elledì, a Caramagna Piemonte è 3-2 sull’Aosta

L’Elledí Futsal torna a giocare, dopo la trasferta di Schio, davanti al proprio pubblico (di Caramagna Piemonte, ieri ndr) e incrocia nel “Classico” l’Aosta Calcio 511.

Mister Giuliano parte con Lamberti, Sandri, Costamanha, Tato e Vincenti; De Lima (allenatore-giocatore) si affida a Sterrantino, Calli, Paschoal, Menegatti e Bianqueti.

I padroni di casa cominciano bene e, dopo una fase iniziale dove le squadre hanno qualche occasione, Vincenti realizza al 3′ (1-0).

L’Elledí continua sulle ali dell’entusiasmo, ma 30″ di blackout tra il 12’05” e il 12’35” permettono all’Aosta prima pareggiare (1-1) per via dell’autogol di Gallo e, dopo, di passare in vantaggio con Paschoal (1-2).

Le squadre vanno negli spogliatoi con il vantaggio ospite di una lunghezza.

I padroni di casa fanno il loro rientro sul parquet più determinati e impegnano più di una volta Sterrantino. Il pareggio arriva al 3′ con il solito Vincenti che accoglie il suggerimento di Costamanha e impatta (2-2). Al 14′ minuto, Sterrantino commette, in uscita, fallo in area: per il direttore di gara è espulsione diretta e penalty.

Tato, dal dischetto, non sbaglia e l’Elledí, dopo tanti minuti, ritorna in vantaggio (3-2). Nel finale, l’Aosta gioca la carta del power play, ma il risultato non cambia e il team di Giuliano torna a conquistare i 3 punti.

Reti di Vincenti (2) e Tato (Elledí); Paschoal e aut (Aosta).

