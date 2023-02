Volley A2/M – A Cuneo arriva Porto Viro per una sfida dal sapore di alta classifica

Dopo una settimana di pausa per la finale di Coppa Italia vinta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia torna in campo la Serie A2 maschile di pallavolo. Torna dunque sul taraflex anche la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, che tra le mura amiche accoglie la compagine veneta della Delta Group Porto Viro.

I cuneesi sono reduci da un inizio di 2023 molto positivo, caratterizzato da una striscia, ancora aperta, di tre vittorie consecutive ottenute con Pool Libertas Cantù, Cave Del Sole Lagonegro e Consar RCM Ravenna. Anche la classifica è ovviamente migliorata per i ragazzi di coach Giaccardi, con un sesto posto momentaneo a soli tre punti dalla terza posizione.

Dal canto loro i veneti stanno vivendo una stagione da sogno, con un quarto posto in classifica ottenuto con una rosa non altisonante ma molto efficiente. Anche Porto Viro arriva da tre vittorie di fila, e mantiene tre punti di vantaggio sui cuneesi. Sarà dunque una sfida tra due sestetti in forma, che vogliono e possono fare un ulteriore passo in avanti.

Cuneo ha ricominciato ad esprimersi ai suoi livelli nel nuovo anno, mostrando un’attitudine nei fondamentali di seconda linea vista solamente a tratti nel 2022. In particolare in difesa i biancoblu sembrano aver fatto un passo in avanti, con ovvie ricadute anche sui risultati. Anche la nuova linfa che hanno trovato le palle aperte Botto, Santangelo e Parodi è uno dei fattori chiave della risalita della squadra.

In cima alla classifica, la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è impegnata in una delle trasferte più toste della stagione, ospite sabato sera della Kemas Lamipel Santa Croce. Per i toscani si tratta di una sfida fondamentale per non permettere il ritorno delle inseguitrici, mentre i calabresi possono godere di un vantaggio di sicurezza su tutte le altre.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 19 (11-12/2)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia (11/2)

Kemas Lamipel Santa Croce – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (11/2)

Tinet Prata di Pordenone – Pool Libertas Cantù (11/2)

Cave Del Sole Lagonegro – Videx Yuasa Grottazzolina

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro

BCC Castellana Grotte – HRK Motta di Livenza

Consoli McDonald’s Brescia – Consar RCM Ravenna

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA