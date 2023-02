Inno alla dolcezza una storia amata nel mondo intero

Domenica 5 febbraio gli appassionati e i fan di Nutella di tutto il mondo si sono uniti per celebrare il World Nutella Day, la giornata internazionale dedicata all’apprezzata crema spalmabile di casa Ferrero, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della loro prelibatezza preferita. In quest’occasione vale la pena soffermarsi sulla “scheda” di questo prodotto a base di nocciole divenuto ormai iconico: Nutella, nata nel 1964 e oggi amata da milioni di persone in tutto il mondo, è creata attraverso una meticolosa selezione di ingredienti di alta qualità e una rigorosa produzione di ispirazione artigianale. At­tual­mente, come riporta la Fer­rero, la popolare crema, che viene venduta da 59 anni, è presente in circa 170 Paesi in tutto il pianeta.

Questo perché Nutella è perfetta per essere gustata ogni giorno, per preparare ricette e divertirsi a girare pancake con la famiglia e gli amici. E il World Nutella Day ha evidenziato tutto questo, a partire dal desiderio di condividere la propria storia con tutti gli altri appassionati a livello internazionale.

Nata spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire e ispirare la community mondiale nella condivisione della passione per Nutella sui social media, questa iniziativa è subito di­ventata un fenomeno globale, e così appassionati di tutti i continenti hanno iniziato a condividere il loro amore per la crema di nocciole Ferrero. Pure quest’anno i fan di Nutella hanno potuto esprimere la loro passione su Internet, attraverso i social più utilizzati, ma anche in famiglia e con gli amici. I “Nutella lovers” più accesi hanno anche “preso d’assalto” il sito ufficiale www.nutelladay.com per trovare spunti su come godersi al meglio questa giornata dolce e felice.

A proposito di dolcezza e felicità, cresce l’attesa per il Carnevale, che rappresenta un appuntamento molto si­gni­ficativo per vivere mo­menti di gioia e condivisione in famiglia. E quest’anno Ferrero presenta una novità – nel segno di Kinder – dedicata alla ricorrenza.

Stiamo parlando della nuova Pentolaccia Kinder, che si presenta come una confezione già piena di golosi prodotti e pronta per giocare: basterà impugnare il martello incluso nella confezione e romperla per dare inizio al divertimento. All’in­ter­no si trovano i prodotti preferiti da bambini e ragazzi: due Kinder Cereali, due Kinder Maxi, 16 Kinder Cereali e otto Kinder Bueno Mini.

Per tutti coloro che invece vogliono personalizzare la Pentolaccia con le proprie bontà Kinder preferite, come ogni anno sarà disponibile nei punti vendita anche il pack completo in servizio cortesia, non vincolato all’acquisto e fino a esaurimento scorte.

Sempre in tema di Carnevale, fino al 25 febbraio, Kinder sarà ancora una volta protagonista a Viareggio per festeggiare 150 anni di storia dell’evento con uno stand dedicato, dove i bambini potranno divertirsi con il tradizionale gioco della pentolaccia, ma non solo. Per ingannare l’attesa prima del proprio turno, infatti, ci saranno divertenti giochi e dolci premi così da accompagnare i tanti visitatori durante tutti i corsi mascherati. Il forte legame con Via­reggio, inoltre, in questa edizione si fa ancora più forte grazie a una vera e propria “caccia al tesoro”. I partecipanti, partendo dallo stand Kinder, dovranno scovare gli amici del BurlaKinder, ovvero i punti vendita aderenti all’iniziativa, raccogliere tutti i pezzi del puzzle virtuale e tornare allo stand per ritirare il premio in palio: tante bontà Kinder, ovviamente.

Kinder e la Fondazione del Carnevale di Viareggio sono entrate in contatto per la prima volta nel 2019 e lì hanno scoperto di avere obiettivi e filosofie comuni: innovazione, fantasia e divertimento, messi al servizio delle famiglie.

Kinder infatti studia prodotti, partnership e iniziative per aiutare i genitori a creare occasioni di gioco per e con i figli, non solamente legate al gusto inconfondibile delle proprie specialità, ma evolvendosi per rispondere a esigenze in continuo mutamento. È così che, per esempio, alle sorprese da montare presenti in Kinder Sorpresa, si è aggiunto anche ApplayDu, un’app di edutainment che unisce divertimento e ap­prendimento e che segue il cambiamento di prospettiva dei bambini delle nuove generazioni.

Esattamente come Kinder, anche il Carnevale di Via­reggio ha reso nel corso dei suoi 150 anni di storia – che, come si diceva, festeggia proprio nel 2023 – i carri allegorici e la tecnica di uso della cartapesta un vero e proprio unicum in Italia, trasformando questa occasione in un autentico momento di gioia e condivisione tra mam­me, papà e figli, in grado di sorprendere e unire svariate generazioni.

In questo modo il Carnevale diventa una delle festività che più identifica lo spirito di Kinder e il Carnevale di Viareggio, nello specifico, il partner ideale con cui creare una collaborazione che vive ormai da cinque anni. Infatti, dalla prima edizione di questa partnership, nel 2019, lo stand Kinder con il classico gioco della pentolaccia è diventato in pochissimo tem­po l’area Kids del Car­nevale e uno dei punti focali della ma­nifestazione che ri­chiama ogni anno oltre 500­mila visitatori. Anno dopo anno, inoltre, non sono cresciuti solo i numeri ma anche le attività legate al coinvolgimento delle famiglie, senza dimenticare lo stretto legame con gli artisti della rassegna di Viareggio.

Nuova acquisizione: entra a far parte del gruppo anche l’azienda Fresystem

Il Gruppo Ferrero ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione di Fresystem, azienda italiana leader di mercato nel settore del frozen bakery della “colazione italiana”.

Fresystem, fondata nel 1983 e acquisita dalla famiglia Simioli nel 1991, rappresenta un punto di ri­ferimento per gli operatori del settore. L’azienda, che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 60 milioni di euro, opera in Italia tramite il polo produttivo di Caivano (Napoli). Produce e distribuisce referenze a marchio Cupiello e opera come produttore per conto terzi.

Il punto di forza di Fresystem è l’utilizzo di ingredienti pregiati, tra cui l’esclusivo lievito madre fresco, custodito e rigenerato quotidianamente in una zona dedicata dello stabilimento, uniti a processi e tecnologie di produzione innovativi.

L’acquisizione rientra nell’ambito del percorso di crescita strategico di Ferrero nel mercato allargato del fuoripasto dolce e si colloca in un segmento ad alto potenziale.

L’operazione consolida la posizione di Ferrero in Italia, che rimane un polo strategico per il Gruppo sia in termini produttivi che di mercato. Lo stabilimento di Caivano di­venta il secondo polo produttivo di Ferrero in Campania e si affianca a quello, storico, di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

La transazione relativa all’acquisizione di Fresystem, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi nei prossimi mesi.

I termini della transazione non sono stati resi noti.

Grazie, signor Michele! I suoi valori e la sua semplicità continuano a guidarci

nella vita e nel lavoro

Martedì prossimo saranno trascorsi otto anni da quel 14 febbraio del 2015, quando si spense Mi­chele Ferrero. La sua visione di impresa, la sua umanità e il suo spirito restano estremamente vivi, espressione di un grande uomo e di un imprenditore illuminato che, mettendo sempre al centro i valori della famiglia e dell’impresa responsabile, ha creato un modello oggi apprezzato in tutto il mondo. Un modello che, peraltro, ha contribuito a portare in ogni angolo del pianeta il nome di Alba e della provincia di Cuneo. Quel modello, quei valori e quella sua semplicità sono oggi ben riconoscibili nel progetto portato avanti dal Gruppo da lui fondato. Lo dimostra l’attenzione che l’a­zienda dolciaria riserva alle persone e ai luoghi, attraverso processi produttivi sostenibili, prodotti contraddistinti da materie prime di altissima qualità e iniziative a favore delle comunità locali.

Sono queste le chiavi che hanno decretato il successo del Gruppo Ferrero nel mondo. Sono questi i principi che continuano a ispirare tanti imprenditori della provincia di Cuneo.

Sono questi i motivi per cui, con sentimento sincero, desideriamo ripetere ancora: grazie, signor Michele!