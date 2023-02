Volley A2/F – Tutto pronto per il turno infrasettimanale: alle 20.30 la LPM Bam Mondovì ospita Montale

Sarà la formazione della Emilbronzo 2000 Montale l’avversaria di questa sera della LPM Bam Mondovì nel secondo turno infrasettimanale del 2023 per la Serie A2 femminile di pallavolo. Le emiliane sono terzultime in classifica con 18 punti, ma si stanno comportando bene in questo nuovo anno, con due vittorie nelle ultime quattro giornate ed un altro punto conquistato nell’ultima sfida contro la D&a Esperia Cremona nell’ultima giornata.

All’andata le monregalesi si imposero per 3-1 in una partita a sua volta disputata in infrasettimanale, guidata dai 26 punti di una Decortes alla sua miglior prestazione stagionale. L’obiettivo per il sestetto di coach Solforati è dare continuità alla buona serie di risultati ottenuta nell’ultimo mese, con quattro successi in quattro partite.

Il “Puma” è salito di livello nelle giornate recenti, ed ha già compiuto un buon primo passo in questa settimana da tre partite sconfiggendo nettamente il Club Italia nella 17^ giornata giocata sabato. Le monregalesi chiuderanno il loro piccolo tour de force domenica con la trasferta in casa della Bsc Materials Sassuolo di coach Venco.

Nella sfida dello scorso sabato contro le azzurrine coach Solforati ha potuto e dovuto fare ricorso a tutta la panchina a causa di alcuni piccoli acciacchi in via di risoluzione ed ha ottenuto ottime risposte da tutte le sue atlete. Sarà dunque interessante anche vedere se questi piccoli problemini saranno risolti e la squadra riuscirà ad esprimersi a pieno organico.

Tre punti nella serata odierna sono poi oltremodo necessari in quanto tutte e quattro le avversarie dirette della LPM hanno impegni molto abbordabili. La capolista Itas Trentino ospita la Chromavis Eco Db Offanengo, mentre la Futura Giovani Busto Arsizio è impegnata sul campo di una Volley Hermaea Olbia in crisi. È in casa anche la Valsabbina Millenium Brescia terza contro la D&a Esperia Cremona, mentre la Bsc Materials Sassuolo quarta è ospite della Orocash Lecco.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 18 (8/2)

Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio

Orocash Lecco – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia – D&a Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovì – Emilbronzo 2000 Montale

Club Italia – Tecnoteam Albese Volley Como

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA