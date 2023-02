A Cuneo è iniziata l’era di Massimo Bellano: “Questa squadra non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità” – VIDEOINTERVISTA

Massimo Bellano ha ufficialmente preso in mano le redini della Cuneo Granda S.Bernardo: il coach, a poco più di un mese dalla separazione con Il Bisonte Firenze è approdato in biancorosso, guidando oggi (7 febbraio) il suo primo allenamento con la squadra al Palasport di San Rocco Castagnaretta. Ecco le sue prime parole ai nostri microfoni, a margine della seduta pomeridiana, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni: Bellano debutterà in panchina domenica 12 febbraio al Palaverde contro le campionesse del mondo della Prosecco DOC Imoco Conegliano; martedì 21 febbraio l’esordio casalingo, proprio contro Firenze.

IL PROFILO – Massimo Bellano nasce il 15 maggio 1973 a Termoli e comincia la sua carriera da tecnico a metà degli anni ‘90, nella Pgs Ardor Legnaro, formazione padovana con la quale matura le sue prime esperienze nel settore giovanile per poi contribuire alla crescita del club dalla seconda divisione alla serie C. All’inizio degli anni 2000 passa al Riviera Volley in B1, poi vive una parentesi nel maschile con la Pool Volley Piovese, mentre nel 2005 assume la guida del Gaiga Verona, società di B1 nella quale rimane per quattro stagioni.

Nel 2009 approda a Ornavasso, in B1, e in cinque stagioni conduce la squadra alla conquista di due Coppa Italia di B1 (2010 e 2011), una promozione in A2 (2012) una storica promozione in A1 del 2013 e della salvezza nell’annata successiva. Nel 2014 il passaggio alla Savino Del Bene Scandicci, dove rimane fino al febbraio del 2016, poi il ritorno in Serie A2 con la Lardini Filottrano, che guida al trionfo nella Coppa Italia di categoria e alla promozione nella massima serie.

Nel 2017 approda al Club Italia, che allena per quattro stagioni (tre in A2 e una in A1) prima del trasferimento a Firenze. Contestualmente viene nominato commissario tecnico della Nazionale Juniores, con cui vince un oro agli Europei Under 19 del 2018, un argento ai Mondiali Under 20 del 2019 e un oro ai Mondiali Under 20 del 2021. Con Il Bisonte Firenze nella stagione 2021/2022 stabilisce il nuovo record societario di vittorie in regular season, mentre nella stagione in corso viene sollevato dall’incarico il 30 dicembre del 2022.