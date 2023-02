Volley A2/F – Tre punti importanti per la LPM Bam Mondovì, Trento conquista il big match contro Sassuolo

Torna in campo dopo la sosta per la Coppa Italia la LPM Bam Mondovì e lo fa con una convincente vittoria. Nell’anticipo di sabato a Milano, sede del Club Italia, la formazione di coach Solforati offre una solida prestazione, coronata da un netto 3-0 e da un triplo 25-19.

In una gara che poteva creare diversi grattacapi, il “Puma” parte con grande decisione (8-5, 16-11), costruendosi un vantaggio importante che poi porta fino a fine parziale. Il secondo set corre invece su binari molto diversi, con le azzurrine che scappano e si ritrovano in vantaggio di sette lunghezze. Le monregalesi riescono però a rientrare aumentando il volume della radio in difesa e mostrando importanti miglioramenti anche in questo fondamentale.

Il terzo set vede la LPM rientrare in campo decisa a non commettere più l’errore del set precedente: la partenza è al fulmicotone e le “Pumine” si trovano già avanti 8-2 contro un’avversaria cambiata molto dai cambi di coach Fanni. Anche “Bibo” Solforati dà parecchio spazio a tutte le frecce del suo arco, inserendo Populini, Colzi, Giubilato e Zech. Nota di merito per quest’ultima, subentrante su Decortes da metà del secondo set e subito incisiva in difesa e in attacco. Anche l’ultima frazione scorre via senza patemi e Mondovì conquista tre meritati punti.

In classifica la LPM Bam Mondovì blinda, anche se non aritmeticamente, l’accesso alla Pool Promozione, complici anche le sconfitte di Volley Hermaea Olbia e Orocash Lecco. Il vantaggio sulla sesta piazza è ora sostanziale e può crescere ancora nel turno infrasettimanale, che il “Puma” giocherà in casa mercoledì 8 febbraio alle 20.30. Ospite della serata sarà la Emilbronzo 2000 Montale, che si presenterà al Palamanera con un giorno di riposo e soprattutto dopo la battaglia di cinque set persa contro la D&a Esperia Cremona.

In vetta alla classifica continua a non fare prigionieri la Itas Trentino, che espugna per 3-0 il campo della Bsc Materials Sassuolo, seppur con il minimo scarto negli ultimi due parziali. Lo stop delle sassolesi di coach Venco “promuove” al secondo posto solitario la Futura Giovani Busto Arsizio e rilancia al terzo posto la Valsabbina Millenium Brescia, vincente sulla Chromavis Eco Db Offanengo grazie ai 31 punti di Obossa.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 17

Club Italia-Lpm Bam Mondovì 0-3 (19-25, 19-25, 19-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Orocash Lecco 3-1 (25-16, 27-25, 20-25, 25-20)

Bsc Materials Sassuolo-Itas Trentino 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (20-25, 25-23, 17-25, 22-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-12, 25-22, 25-15)

Emilbronzo 2000 Montale-D&a Esperia Cremona 2-3 (20-25, 22-25, 25-15, 25-21, 16-18)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino* 39 Futura Giovani Busto Arsizio* 35 Valsabbina Millenium Brescia* 33 Bsc Materials Sassuolo* 32 Lpm Bam Mondovì* 31 Volley Hermaea Olbia 22 Orocash Lecco* 21 D&A Esperia Cremona 21 Tecnoteam Albese Volley Como 21 Emilbronzo 2000 Montale 18 Chromavis Eco Db Offanengo 15 Club Italia 9 *1 partita in meno

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 18 (8/2)

Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio

Orocash Lecco – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia – D&a Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovì – Emilbronzo 2000 Montale

Club Italia – Tecnoteam Albese Volley Como