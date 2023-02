Calcio a 5 Serie C1: Futsal Savigliano esce sconfitta dal PalaSermig

Si interrompe la striscia di pareggi e la Futsal esce sconfitta dal match contro i padroni di casa del Sermig, freschi vincitori della Coppa Piemonte. Il match si sblocca subito, con i torinesi in gol su schema da calcio piazzato dopo appena un minuto e trenta: poi la Futsal prende le distanze agli avversari, arrivando davanti alla porta in tre occasioni ma senza riuscire a trovare il gol. Dall’altra parte Cardillo compie alcune parate importanti, fino a metà frazione quando l’ex Giampalmo trova il raddoppio. Il risultato resta così sul 2 a 0 fino all’intervallo.

Al ritorno in campo, Greco prima va vicino al gol e poi trova la rete dopo tre minuti: la Futsal torna in partita, fa girare bene la palla ma è Iovino a colpire nuovamente. I saviglianesi non si arrendono, costruiscono belle azioni ma senza trovare il tiro, chiusi dalla difesa avversaria: nel finale di gara, il divario si amplia con il Sermig a trovare il quarto e il quinto gol della serata.

In classifica, Futsal che viene scavalcata dall’Area Calcio Alba Roero reduce dal pareggio interno con il Borgonuovo: nel prossimo turno, saviglianesi impegnati sul parquet di casa del PalaMarenco nel derby di Provincia contro il Bra. All’andata finì 1 a 0 per i braidesi. Fischio d’inizio venerdì 10 febbraio alle 21,30.

SERIE C1

SERMIG 5

FUTSAL SAVIGLIANO 1

c.s.