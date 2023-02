Volley C/M – Val Chisone-Racconigi vale la vetta della classifica, il VBC Mondovì può approfittarne a Torino

Era il 17 dicembre, un mese e mezzo fa, quando la Serie C maschile di pallavolo finiva il suo girone di andata e si preparava a una lunga pausa che finalmente sta per finire. Il primo campionato regionale inizia la sua seconda parte di stagione, e lo fa con una sfida di altissimo profilo che vale il primo posto in classifica.

Saranno infatti Rabino Sport Val Chisone e Goold Racconigi a ritrovarsi di fronte. I padroni di casa in classifica sono secondi a -1 dagli ospiti e proprio con questi ultimi hanno condiviso le prime due posizioni praticamente per tutto il girone di andata. Val Chisone in questo gennaio ha disputato la semifinale di Coppa Piemonte, uscendone sconfitta dalla sfida contro Artivolley, e quindi potrebbe essere già più in ritmo rispetto ai ragazzi di coach Piovano. Racconigi, però, ha dalla sua parte l’esperienza maggiore e questo potrebbe fare la differenza come nella gara di andata, vinta dalla Goold per 3-2.

Dello scontro diretto tra le prime due potrebbe approfittare il VBC Mondovì/Villanova, impegnato però in una ostica sfida sul campo della To.Volley, nella serata di domenica. La formazione torinese è appena un punto sopra alla zona retrocessione ma prima della pausa era una delle compagini più in forma del campionato con tre vittorie nelle ultime quattro apparizioni. All’andata i monregalesi si imposero per 3-0, faticando molto nel primo set e trovando strada più facile nei successivi.

Impegno molto ostico per la Banca Alpi Marittime Cuneo, che ospita il Volley San Paolo terzo in classifica. I cuneesi di coach Revelli hanno avuto un dicembre complicato, chiudendo con un solo punto conquistato in tre uscite e sono lentamente scivolati in classifica, rimanendo ora con soli due punti di vantaggio sulla zona playout. Neanche i torinesi hanno chiuso bene il 2022, perdendo contatto dalla coppia di testa e venendo raggiunti dal VBC Mondovì/Villanova. Si prospetta dunque una sfida combattuta tra due compagini che devono e possono rilanciarsi per i rispettivi obiettivi del 2023.

Anno nuovo anche per la Grandacar Volley Savigliano, che domenica ospita la Azimut Valsusa. La partita vede di fronte ledue squadre che ad ora occupano le posizioni playout e quindi ci sono in palio punti campali per cercare di togliersi da questa “palude”. La situazione dei saviglianesi è un po’ peggiore, dato che inseguono a -5 i valsusini, ma hanno dalla loro un mese e mezzo di lavoro che, in particolare per una formazione così giovane, può significare un deciso cambio di tendenza. Una eventuale sconfitta complicherebbe non poco il cammino salvezza dei saviglianesi, che hanno la qualità e le possibilità di proporre un girone di ritorno con notevoli prospettive.

SERIE C MASCHILE – GIORNATA 11 (4-5/2)

Banca Alpi Marittime Cuneo – Volley San Paolo

Hasta Volley – Pallavolo Torino

To.Volley – VBC Mondovì/Villanova

Grandacar Volley Savigliano – Azimut Valsusa

Rabino Sport Val Chisone – Goold Racconigi

Chisola Volley – Artivolley

SERIE C MASCHILE – CLASSIFICA