Volley C/F – Si ricomincia con il derby Libellula-El Gall! Vicoforte ospita il fanalino di coda Volpiano

Torna in campo la Serie C femminile di pallavolo dopo un paio di settimane di pausa e lo fa subito con un turno di gioco importantissimo per le formazioni cuneesi. Con un derby vitale per la corsa salvezza ed uno scontro da vincere a tutti i costi, la giornata si presenta come imperdibile.

Il derby citato è quello tra Libellula Volley e El Gall, che in quel di Bra si scontrano con in palio punti importanti nella corsa per non retrocedere. Da una parte le braidesi sono in un buon periodo di forma, con un punto strappato alla forte Cascina Capello Chieri e con la buona prestazione sul campo di Vicoforte. Alla formazione di coach Relato servono tre punti per recuperare il distacco da Club76 Playasti e Pallavolo Montalto Dora, che stanno 4 e 5 punti più su e sono le due squadre che ad ora otterrebbero la salvezza diretta. In questo momento Libellula dovrebbe passare attraverso le insidie del playout.

Le albesi di coach Arduino inseguono le braidesi a tre punti, e con queste ultime condividono la stessa situazione di classifica. El Gall ad ora si sta giocando con il G.S. Sangone Nichelino la penultima posizione, a -3 dalle avversarie di giornata. Per questo lo scontro diretto assume una doppia importanza, con in palio punti dal valore doppio. Le langarole non vincono da metà novembre e solamente nella sfida di gennaio contro In Volley Piemonte hanno fatto vedere il loro valore.

Dopo la buona prestazione in casa della Unionvolley Pinerolo, il Vicoforte Volley Ceva Bam ritorna tra le mura amiche per vedersela con la Vol-ley Academy Volpiano, ancora senza punti e relegata all’ultimo posto in classifica. La speranza delle vicesi è quella di confermare il 3-0 dell’andata con cui aprirono la stagione ormai ad ottobre, una stagione finora positiva e che può continuare ad esserlo. Le ospiti torinesi hanno solamente vinto due set in stagione e non paiono essere un ostacolo, ma si tratta di una squadra giovane che potrebbe creare più grattacapi del previsto.

Nel Girone A il big match di giornata vede affrontarsi Isil Volley Almese Massi e A.F. Volley, prima e terza in classifica, con le ospiti che hanno in mente di agganciare la capolista. Di questa sfida al vertice potrebbe approfittare la Unionvolley Pinerolo seconda, che però è chiamata a una sfida non facile in casa della Pallavolo Montalto Dora, più indietro in classifica ma decisamente in crescita in queste ultime apparizioni.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 14 (4/2)

In Volley Piemonte – Club76 Playasti

Libellula Volley – El Gall

Isil Volley Almese Massi – A.F. Volley

Vicoforte Volley Ceva Bam – Vol-ley Academy Volpiano

Pallavolo Montalto Dora – Unionvolley Pinerolo

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Mts Ser Santena

Cascina Capello Chieri – G.S. Sangone Nichelino

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA