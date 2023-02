Un monologo teatrale a impatto ambientale “0” al Teatro Iris di Dronero

Venerdì 10 febbraio alle 21, al Teatro Iris di Dronero, per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena lo spettacolo “Mi abbatto e sono felice”. Produzione Mulino ad Arte, di e con Daniele Ronco, guidato dalla regia di Marco Cavicchioli e ispirato a “La decrescita felice” di Maurizio Pallante

Un monologo a impatto ambientale “0”, autoironico, dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. Non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena, che pedalando per un’ora intera su una bicicletta recuperata in discarica, fa girare una dinamo collegata ad un faro che si illumina a seconda dell’intensità della pedalata.

“Disagio, crisi, scarsa produttività̀, povertà̀, inquinamento, surriscaldamento globale, etc. Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi?!” si domanda sarcasticamente l’autore. La felicità dell’uomo occidentale pare essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma. Ma è davvero così? Mi abbatto e sono felice, rifacendosi ai principi etici della Decrescita felice, accompagna il pubblico in un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e genuinità̀ e un presente frenetico e stanco di correre.

Per l’attore-autore, Daniele Ronco, l’idea dello spettacolo nasce da una riflessione che lo ha accompagnato nei mesi successivi alla morte di suo nonno. Non sono presenti elementi scenici, i costumi sono essenziali e recuperati dal guardaroba di nonno Michele, le musiche sono live. È lo stesso attore ad accompagnare il pubblico in alcune esperienze sensoriali, suonando uno strumento a percussione in legno, realizzato a mano da un artigiano africano. Lo spettacolo si presta a stimolanti sinergie con enti che si occupano delle questioni legate alla salvaguardia dell’ambiente, all’eco-sostenibilità. L’intenzione è quella di sensibilizzare trasversalmente la cittadinanza, attraendo anche un pubblico solitamente non avvezzo al teatro.

Biglietti disponibili on line su www.ticket.it o in cassa con apertura un’ora prima dello spettacolo.

La stagione teatrale 2023 “Stella Madre” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

On line su www.ticket.it

Serali 12 € + 10% diritti di transizione

Domeniche Pomeriggio 6€ + 10% diritti di transizione

In Cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero € 15 – Ridotto € 12 – Ridotto extra € 8 – Domeniche pomeriggio: 8 €

Matinée scolastiche 7 €

Carnet

Come tu mi vuoi 10 (10 ingressi) 100 €

Come tu mi vuoi 5 (5 ingressi) 55€

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2023 “Stella Madre”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

[email protected] • www.santibriganti.it • Facebook e Instagram