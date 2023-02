Promozione: l’ex Fossano Massimo Frattolillo è il nuovo allenatore del Trofarello

Cambio sulla panchina del Troferello, compagine che milita nel Girone D di Prima Categoria: Massimo Frattolillo è infatti il nuovo allenatore della compagine torinese.

Frattolillo, già selezionatore della Rappresentativa Under 19 Piemonte VdA, in Granda è stato allenatore degli Juniores Nazionali del Fossano Calcio nella stagione 2019-20, prima di accettare la sfida Bsr Grugliasco. Ora l’avventura a Trofarello, dove sostituirà Alessandro Locandro: la formazione biancorossa, attualmente, occupa la tredicesima posizione in campionato.