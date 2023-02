Il prosciutto Crudo di Cuneo protagonista a Bruxelles al Parlamento europeo

Il Consorzio di Tutela del Prosciutto Crudo di Cuneo è stato protagonista a Bruxelles dal 31 gennaio al 3 febbraio di una mostra fotografica dedicata ai prodotti agroalimentari del territorio piemontese dal titolo “Piemonte: l’esperienza che non ti aspetti”. L’evento, organizzato presso la sede del Parlamento europeo dall’assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte in collaborazione con Visit Piemonte, le Agenzie Turistiche Locali, le Enoteche regionali e i Consorzi di tutela piemontesi, ha offerto al Consorzio l’opportunità di presentare il proprio prosciutto crudo e di discutere le sfide attuali e future del settore con rappresentanti del mondo politico e dell’industria alimentare. La presenza del Consorzio a Bruxelles rafforza il suo impegno a livello europeo per la tutela e la promozione della denominazione rappresentata. All’inaugurazione della mostra ha fatto seguito una degustazione dei prodotti tipici, tra cui il prosciutto Crudo di Cuneo Dop che ha potuto mettere in mostra la propria etichettatura elettronica. All’evento hanno partecipato diverse personalità politiche e in particolare: l’europarlamentare Alessandro Panza, gli assessori regionali alla Cultura, Commercio e Turismo Vittoria Poggio e all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa. Con loro, lo chef stellato Pasquale Laera. Diversi gli ospiti invitati, tra i quali i rappresentanti delle ATL e di altri Consorzi di tutela piemontesi.