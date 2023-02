Marin, Gagliasso e Demarchi: “Sopralluogo Tenda bis, confermato il cronoprogramma di un’opera fondamentale per l’intero Piemonte”

Giornata di sopralluogo ieri sul cantiere del Tenda bis della Seconda commissione del Consiglio regionale, che ha competenza su Trasporti e Viabilità piemontesi, per valutare l’avanzamento dei lavori.

“Grazie all’iniziativa dei consiglieri cuneesi della Lega Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso – commenta il presidente della Commissione Valter Marin – la commissione Trasporti e Viabilità ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato avanzamento lavori e la coerenza del cronoprogramma del collegamento Tenda bis, un’opera indispensabile ed urgente, non solo per le montagne e le valli cuneesi, ma per l’intero Piemonte”.

“I lavori procedono speditamente, sono 451 i metri di diaframma da scavare nella nuova canna del Tenda – dettaglia in consigliere saviglianese del gruppo regionale Lega Salvini PiemonteMatteo Gagliasso – contemporaneamente, sul lato francese, si opera per consolidare il piazzale spazzato dalla tempesta Alex. Attive anche le iniziative propedeutiche alla costruzione del viadotto, con la struttura metallica affidata all’azienda per la realizzazione e le banchine che, a inizio estate, dovrebbero campeggiare sul rio della Cà”.

“Esprimo la mia grande soddisfazione per la conclusione delle operazioni di scavo del lato italiano del Tenda bis – afferma il consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi dopo la visita -, il lavoro del commissario straordinario Anas Nicola Prisco ci permetterà a ottobre 2023 di raggiungere la Francia attraverso il nuovo tunnel”.