Eccellenza – Coppa Italia Dilettanti: triangolare Alba Calcio, Cast Brescia e Imperia, sorteggiati gli incroci

Ecco gli accoppiamenti per l’Alba Calcio. Nella sede della LND a Roma, oggi, si sono tenuti i sorteggi per il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. A rappresentare il Piemonte, vi sarà la società langarola presieduta da Giovanni De Bellis (in virtù del trofeo piemontese-valdostano, conquistato il 6 gennaio scorso a Moretta ndr).

Le squadre vincitrici i rispettivi trofei regionali sono state suddivise in otto raggruppamenti: tre triangolari (con gare di sola andata) e cinque accoppiamenti (con partite di andata e ritorno). Per determinare la squadra che affronterà la prima partita in casa, si è proceduto con l’ordine di estrazione, con la seconda squadra in trasferta. Nei triangolari, riposa la terza estratta.

Girone A (triangolare): Cast Brescia-Alba Calcio. Riposa Imperia.

1ª fase triangolari – andata accoppiamenti: 15 febbraio, Cast Brescia-Alba Calcio

2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti: 22 febbraio

3ª gara triangolari: 1° marzo