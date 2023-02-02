Calcio giovanile, dalla “Granda” tanti convocati per le Rappresentative Regionali Under 19 e Under 15

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Il Comitato Regionale della LND ha reso noti gli elenchi dei convocati per i prossimi raduni delle Rappresentative Regionali Under 19 e Under 15. Tante le società cuneesi coinvolte dalle convocazioni, con la Under 19 che inoltre si troverà a Centallo, mercoledì 8 febbraio.

UNDER 19 – MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023 – ORE 13.30 – campo sportivo “Comunale” di via delle Scuole – Centallo (CN):

COGNOME NOME SOCIETA’
BALESTRONI PERSICH MARTIN ASD VERBANIA CALCIO
BARISONE GEREMIA VALENZANA MADO SSD.AR.L.
BERGONZI RICCARDO A.S.D. ALBA CALCIO
BORIN TOMMASO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
BOTASSO PIETRO SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO
CANNAVO’ SAMUELE A.S.D. CALCIO SETTIMO
CAVALLO ALESSANDRO U.S.D. VANCHIGLIA 1915
CAVIGIOLA LORENZO VALENZANA MADO SSD.AR.L.
CHIARIA ALESSANDRO A.S.D. PASTORFRIGOR STAY
CRITELLI MATTIA U.S.D.  ALPIGNANO
DELLANNO LORENZO A.S.D. ALBA CALCIO
FERRARI RICCARDO U.S.D. CITTA’ DI COSSATO
LIMIDO MARCO A.S.D. FERIOLO CALCIO
MATIJA MANUEL U.S.D. SOMMARIVA PERNO
MERLO FILIPPO A.S.D. OMEGNA 1906
MORGANTI GUGLIELMO ACQUI F.C. SSDARL
NDOJ DAVID U.S.D. SOMMARIVA PERNO
ROMANIN SAMUELE A.D.P. BSR GRUGLIASCO
SALINA GABRIELE A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
SAVVA ERIC G.S.D. VOLPIANO PIANESE
SCALA MAURIZIO USD QUINCINETTO TAVAGNASCO
SICILIA DANIELE G.S.D. LASCARIS
SOTTIL LUCA G.S.D. LASCARIS
TOMASINO VITTORIO A.S.D. BIELLESE 1902
UJICA PETRU NICOLAE U.S.D. PIANEZZA
VADALA’ TOMMASO ASD VERBANIA CALCIO

UNDER 15 – MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2023 – ORE 13.30 – campo sportivo “Gaspare Tallia” di via Ernesto Ragazzoni, 2 – Torino (TO):

COGNOME NOME SOCIETA’
AGGERO PIETRO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
ATZENI DIEGO STEFANO A.S.D. S.G. DERTHONA
BARBERO GIOVANNI A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
BELLI SAMUELE FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
BELLINGHERI FILIPPO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO
CAMMARATA FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO
CASTALDI TOMMASO G.S.D. LASCARIS
CATANZARITI MARIO A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA
CROZZA EDOARDO A.S.D. S.G. DERTHONA
DE ROSA LORENZO A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA
DE VITA ALESSANDRO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
DELL’AGNESE GIOVANNI U.S. IVREA CALCIO ASD
DUTTO PIETRO SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO
ISOARDI DAVIDE A.S.D. SALICE
LOI GIANLUCA POL. MIRAFIORI A.S.D.
MOLON SIMONE U.S.D. ALPIGNANO
ORSO ANDREA A.S.D. CHIERI
ORTOLANO FILIPPO A.S.D. ASTI
PALUMBO STEFANO A.S.D. CHIERI
PANEGHINI SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO
PICCOLO SAMUELE A.S.D. PRO EUREKA
RAVIOLA VITTORIO U.S.D. PIANEZZA
RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
SHITA MAJKI FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
SUDANO AARON A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
SUMIN SIMONE U.S.D. PIANEZZA
VESPIER GIOELE FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.

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