Calcio giovanile, dalla “Granda” tanti convocati per le Rappresentative Regionali Under 19 e Under 15

Il Comitato Regionale della LND ha reso noti gli elenchi dei convocati per i prossimi raduni delle Rappresentative Regionali Under 19 e Under 15. Tante le società cuneesi coinvolte dalle convocazioni, con la Under 19 che inoltre si troverà a Centallo, mercoledì 8 febbraio.

UNDER 19 – MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023 – ORE 13.30 – campo sportivo “Comunale” di via delle Scuole – Centallo (CN):

COGNOME NOME SOCIETA’ BALESTRONI PERSICH MARTIN ASD VERBANIA CALCIO BARISONE GEREMIA VALENZANA MADO SSD.AR.L. BERGONZI RICCARDO A.S.D. ALBA CALCIO BORIN TOMMASO G.S.D. VOLPIANO PIANESE BOTASSO PIETRO SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO CANNAVO’ SAMUELE A.S.D. CALCIO SETTIMO CAVALLO ALESSANDRO U.S.D. VANCHIGLIA 1915 CAVIGIOLA LORENZO VALENZANA MADO SSD.AR.L. CHIARIA ALESSANDRO A.S.D. PASTORFRIGOR STAY CRITELLI MATTIA U.S.D. ALPIGNANO DELLANNO LORENZO A.S.D. ALBA CALCIO FERRARI RICCARDO U.S.D. CITTA’ DI COSSATO LIMIDO MARCO A.S.D. FERIOLO CALCIO MATIJA MANUEL U.S.D. SOMMARIVA PERNO MERLO FILIPPO A.S.D. OMEGNA 1906 MORGANTI GUGLIELMO ACQUI F.C. SSDARL NDOJ DAVID U.S.D. SOMMARIVA PERNO ROMANIN SAMUELE A.D.P. BSR GRUGLIASCO SALINA GABRIELE A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO1961 SAVVA ERIC G.S.D. VOLPIANO PIANESE SCALA MAURIZIO USD QUINCINETTO TAVAGNASCO SICILIA DANIELE G.S.D. LASCARIS SOTTIL LUCA G.S.D. LASCARIS TOMASINO VITTORIO A.S.D. BIELLESE 1902 UJICA PETRU NICOLAE U.S.D. PIANEZZA VADALA’ TOMMASO ASD VERBANIA CALCIO

UNDER 15 – MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2023 – ORE 13.30 – campo sportivo “Gaspare Tallia” di via Ernesto Ragazzoni, 2 – Torino (TO):