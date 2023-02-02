Calcio giovanile, dalla “Granda” tanti convocati per le Rappresentative Regionali Under 19 e Under 15

Il Comitato Regionale della LND ha reso noti gli elenchi dei convocati per i prossimi raduni delle Rappresentative Regionali Under 19 e Under 15. Tante le società cuneesi coinvolte dalle convocazioni, con la Under 19 che inoltre si troverà a Centallo, mercoledì 8 febbraio.
UNDER 19 – MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023 – ORE 13.30 – campo sportivo “Comunale” di via delle Scuole – Centallo (CN):
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BALESTRONI PERSICH
|MARTIN
|ASD VERBANIA CALCIO
|BARISONE
|GEREMIA
|VALENZANA MADO SSD.AR.L.
|BERGONZI
|RICCARDO
|A.S.D. ALBA CALCIO
|BORIN
|TOMMASO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|BOTASSO
|PIETRO
|SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO
|CANNAVO’
|SAMUELE
|A.S.D. CALCIO SETTIMO
|CAVALLO
|ALESSANDRO
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
|CAVIGIOLA
|LORENZO
|VALENZANA MADO SSD.AR.L.
|CHIARIA
|ALESSANDRO
|A.S.D. PASTORFRIGOR STAY
|CRITELLI
|MATTIA
|U.S.D. ALPIGNANO
|DELLANNO
|LORENZO
|A.S.D. ALBA CALCIO
|FERRARI
|RICCARDO
|U.S.D. CITTA’ DI COSSATO
|LIMIDO
|MARCO
|A.S.D. FERIOLO CALCIO
|MATIJA
|MANUEL
|U.S.D. SOMMARIVA PERNO
|MERLO
|FILIPPO
|A.S.D. OMEGNA 1906
|MORGANTI
|GUGLIELMO
|ACQUI F.C. SSDARL
|NDOJ
|DAVID
|U.S.D. SOMMARIVA PERNO
|ROMANIN
|SAMUELE
|A.D.P. BSR GRUGLIASCO
|SALINA
|GABRIELE
|A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
|SAVVA
|ERIC
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|SCALA
|MAURIZIO
|USD QUINCINETTO TAVAGNASCO
|SICILIA
|DANIELE
|G.S.D. LASCARIS
|SOTTIL
|LUCA
|G.S.D. LASCARIS
|TOMASINO
|VITTORIO
|A.S.D. BIELLESE 1902
|UJICA
|PETRU NICOLAE
|U.S.D. PIANEZZA
|VADALA’
|TOMMASO
|ASD VERBANIA CALCIO
UNDER 15 – MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2023 – ORE 13.30 – campo sportivo “Gaspare Tallia” di via Ernesto Ragazzoni, 2 – Torino (TO):
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|AGGERO
|PIETRO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|ATZENI
|DIEGO STEFANO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|BARBERO
|GIOVANNI
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|BELLI
|SAMUELE
|FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
|BELLINGHERI
|FILIPPO
|A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
|CALAMITA
|SAMUELE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|CAMMARATA
|FRANCESCO
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|CASTALDI
|TOMMASO
|G.S.D. LASCARIS
|CATANZARITI
|MARIO
|A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA
|CROZZA
|EDOARDO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|DE ROSA
|LORENZO
|A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA
|DE VITA
|ALESSANDRO
|A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
|DELL’AGNESE
|GIOVANNI
|U.S. IVREA CALCIO ASD
|DUTTO
|PIETRO
|SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO
|ISOARDI
|DAVIDE
|A.S.D. SALICE
|LOI
|GIANLUCA
|POL. MIRAFIORI A.S.D.
|MOLON
|SIMONE
|U.S.D. ALPIGNANO
|ORSO
|ANDREA
|A.S.D. CHIERI
|ORTOLANO
|FILIPPO
|A.S.D. ASTI
|PALUMBO
|STEFANO
|A.S.D. CHIERI
|PANEGHINI
|SAMUELE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|PICCOLO
|SAMUELE
|A.S.D. PRO EUREKA
|RAVIOLA
|VITTORIO
|U.S.D. PIANEZZA
|RECI
|EDOARDO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|SHITA
|MAJKI
|FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
|SUDANO
|AARON
|A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
|SUMIN
|SIMONE
|U.S.D. PIANEZZA
|VESPIER
|GIOELE
|FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.