10 priorità per salvare la frutta Made in Cuneo

Prezzi, lavoro, burocrazia, assicurazioni, acqua: le questioni sul tavolo e il decalogo tracciato da Coldiretti Cuneo in vista dell’incontro con Sindaci e Parlamentari

Dai prezzi della frutta alla decontribuzione del costo del lavoro, dai rallentamenti burocratici agli strumenti di difesa attiva contro gli eventi climatici estremi, sono dieci le questioni urgenti su cui intervenire per salvare la frutticoltura, uno dei comparti più rappresentativi dell’agroalimentare Made in Cuneo che vale oltre 260 milioni di euro. È quanto dichiara Coldiretti Cuneo alla vigilia dell’incontro che il Sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo, ha convocato a coordinamento dei Comuni del Saluzzese, con i Parlamentari della Provincia e le Organizzazioni agricole del territorio per discutere delle emergenze del comparto frutticolo.

“Ringraziamo il Sindaco Dalmazzo per aver proposto questa importante iniziativa di dialogo e confronto a più livelli, che conferma una grande sensibilità e attenzione per la frutticoltura. Al tavolo di domani porteremo il nostro decalogo delle priorità per rilanciare un patrimonio che fa della Granda uno dei principali poli di produzione e condizionamento a livello nazionale ed europeo” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

La frutticoltura – spiega Coldiretti Cuneo – impegna in Provincia di Cuneo 4.500 aziende agricole e una superficie di 12.000 ettari, coltivati principalmente a mele, pesche, kiwi, pere e susine, generando un fatturato potenziale di oltre 260 milioni di euro, senza contare l’indotto. Con le dovute differenze tra specie e specie, la Provincia di Cuneo rappresenta tra il 70 e l’85% della produzione frutticola di tutto il Piemonte.

“Le prospettive di crescita della nostra frutticoltura sono rese incerte da problemi ben noti che vanno avanti da anni, eppure finora – evidenzia il Direttore di Coldiretti CuneoFabiano Porcu – pochi interventi sono stati realizzati, come il varo del Decreto contro le pratiche commerciali sleali, l’introduzione di un nuovo sistema di prestazioni occasionali in sostituzione dei vecchi voucher e la pubblicazione dei costi di condizionamento e confezionamento delle mele da parte di ISMEA, arrivata dopo il nostro blitz SOS Frutta a Torino”.

Ecco il decalogo tracciato da Coldiretti Cuneo per rilanciare la frutticoltura cuneese: