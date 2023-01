Sicurezza sul lavoro, firmato questa mattina il protocollo per i cantieri edili nel cuneese

Firmato questa mattina in Prefettura a Cuneo il Protocollo d’intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili nella provincia granda. A sottoscrivere il documento Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, enti e istituzioni ispettive e associazioni di categoria sindacali e datoriali.

«Il Protocollo – spiega l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, presente al momento della firma – rappresenta uno strumento per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori che nel Cuneese operano nel settore edile. L’obiettivo è quello di sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, mirando alla riduzione di infortuni, malattie professionali e dumping contrattuale. Le parti si impegnano a predisporre iniziative formative e di sensibilizzazione e a far applicare il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e regolarità a imprese affidatarie, imprese esecutrici e stazioni appaltanti».

Il Protocollo, in vigore da oggi, ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato o modificato mediante accordo scritto tra le parti.