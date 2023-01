Dal centrodestra di Mondovì un ordine del giorno in difesa del ruolo di Levaldigi

Un ordine del giorno in difesa del ruolo dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi “Langhe-Alpi del Mare”, delle sue prerogative e del suo futuro: questo quanto promosso dal gruppo consigliare di centrodestra di Mondovì, con primo firmatario il capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Pulitanò.

Da alcuni giorni infatti è nota la decisione da parte della compagnia aerea Ryanair di cancellare il volo diretto dall’aeroporto a Roma Fiumicino, «l’hub aeroportuale principale d’Italia ed anello di congiunzione con il resto del mondo – dice Pulitanò –. Si tratta di un considerevole impoverimento della nostra realtà aeroportuale, nonostante essa stessa sia logisticamente e tecnicamente appetibile, con un’ottima pista, adatta anche per aerei cargo, e condizioni atmosferiche ideali per essere un aeroporto funzionale non solo per la provincia di Cuneo ma anche per le zone della riviera ligure di Ponente. Non dimentichiamo poi che Levaldigi ha un ruolo importante in chiave turistica, perché permette di incrementare i flussi stagionali verso le Langhe e le nostre vallate».

Stupisce, la decisione di Ryanair, che ha recentemente presentato presso il ministero dei Trasporti un piano per un incremento del 50% della quota di mercato della compagnia in Italia, con la previsione di crescita da 57 milioni ad 80 milioni di passeggeri nei prossimi cinque anni. Ed un miliardo di dollari l’anno di investimento per i prossimi cinque anni.

«Elementi che fanno intendere come la compagnia abbia intenzione di investire in Italia – prosegue Pulitanò – ed è quindi fondamentale per il nostro territorio e per Levaldigi poter rientrare al più presto in questo contesto di crescita. Anche perché stiamo parlando di una delle strutture aeroportuali più importanti della macroregione Valle d’Aosta-Piemonte-Liguria, capace di movimentare 160 mila viaggiatori totali;senza contare che il volo Cuneo-Roma aveva numeri potenzialmente interessanti, con 45 mila passeggeri».

Attraverso l’ordine del giorno che sarà posto in discussione nel prossimo Consiglio comunale, si impegna il sindaco di Mondovì a monitorare con attenzione – di concerto con gli altri Enti del territorio – gli sviluppi relativi all’aeroporto di Cuneo Levaldigi, ponendo in essere azioni necessarie ai suoi sviluppi nel medio-lungo periodo per possibili investimenti che prevedano un potenziamento del suo ruolo all’interno del sistema aeroportuale piemontese.