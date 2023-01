La Bike to Hell a Prato Nevoso

In trecento sono pronti ad affrontare l’inferno in bici, questa volta però non sarà il caldo degli inferi, ma il gelo delle nevi a mettere a dura prova i ragazzi che si sfideranno sulle nevi di Prato Nevoso.

Sono gli iscritti alla settima edizione di “Bike to Hell”, la gara di downhill in notturna che ha per palcoscenico le piste da sci di Prato Nevoso. L’appuntamento è per domenica 5 febbraio e le adesioni sono già andate al di là delle più rosee previsioni: davvero in tanti vogliono cimentarsi in questa goliardica sfida non competitiva su mountain bike che vede al via uomini e donne di tutte le età.

Si comincia al pomeriggio con le prove per gli under 14. Poi alle 16 la gara vera riservata ai ragazzi. Quindi alle 17 spazio ai più grandi, con le prove, per scaldarsi e prendere le misure al tracciato. E infine alle 18 via alla sfida infernale. Si parte in Zona ski grill e si arriva nella Conca. “Un evento adatto a tutti, che vuol fare provare un’esperienza nuova sulla propria bicicletta, senza rinunciare a una buona dose di adrenalina e di agonismo” spiegano alla Prato Nevoso S.p.A.

Gli organizzatori ricordano ancora che chi vuole partecipare deve indossare casco integrale, protezioni per gomiti e ginocchia, paraschiena e guanti protettivi. Non è possibile partecipare con gomme chiodate e chi si presenta con una ebike deve togliere la batteria. Già, le e-bike. novità di quest’anno sarà un test gratuito del marchio svizzero Flyer con un tour e-bike sulla neve che partirà la mattina ore 11 e porterà tra le facili piste dell’ex anello di fondo a pranzare in quota a 2000 metri risalendo con la telecabina “Rossa Panoramica”.

Testimonial dell’evento è Francesco Colombo, atleta professionista e YouTuber classe ’95 della vicina Liguria. Già noto come partecipante alla Bike to Hell, atleta che ha gareggiato nei più importanti circuiti internazionali e mondiali, vincitore di 2 campionati assoluti italiani Downhill, l’ambassador del marchio californiano Intense, sarà presente per tutta la giornata, parteciperà alla gara e tour e-bike e premierà personalmente i ragazzi under 14!

Altro sostenitore e partecipante d’eccezione è Vanni Oddera, campione freestyle motocross che per la settima volta parteciperà alla gara.

cs