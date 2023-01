Coppa Piemonte D/F – Racconigi sfiora l’impresa in semifinale ma passa Balamunt dopo 5 set di battaglia

Un tiebreak fatale che spezza un sogno accarezzato. Non riesce a giungere all’ultimo passo della Coppa Piemonte della Serie D femminile di pallavolo la Rs Volley Racconigi, che dopo cinque set ed un’altalena continua di emozioni deve cedere il passo alla Balamunt Minimold nella semifinale della competizione.

Le racconigesi di coach Benvenuti giocano i primi due set quasi in fotocopia, andando avanti nelle prime fasi ma cedendo al ritorno delle avversarie. Sotto 2-0, Racconigi ha un sussulto di qualità, portandosi avanti 19-9, ma Balamunt recupera punto dopo punto fino al 24-24; il finale sorride però alla Rs che riapre la contesa. Sulle ali dell’entusiasmo anche la quarta frazione è a vantaggio delle biancoblu, che guadagnano così un meritato tiebreak.

Il set corto non ha però storia, con le torinesi che partono forte e chiudono con un agile 15-6. Resta comunque tanta soddisfazione in casa racconigese per la qualificazione alle fasi finali di Coppa, traguardo mai raggiunto dalla società e certamente inaspettato. Forse la disabitudine a giocare partite di un certo tipo può aver giocato a sfavore della Rs, che comunque esce con tanta esperienza in più dopo questa cavalcata.

Balamunt ha poi disputato nel pomeriggio la finale contro la Volley Pirates Novi Gavi, più fresca grazie ai soli tre set necessari per piegare la Sdm Volley Almese. L’atto conclusivo della Coppa Piemonte vede le torinesi andare avanti ma poi cedere al prepotente ritorno delle alessandrine, che vanno dunque ad aggiudicarsi il trofeo.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE – SEMIFINALI

Domenica 29 gennaio

Ore 10.30: Volley Pirates Novi Gavi – Sdm Volley Almese 3-0 (25-22, 26-24, 25-22)

Ore 10.30: Balamunt Minimold – Rs Volley Racconigi 3-2 (25-22, 25-23, 24-26, 19-25, 15-6)

Ore 15.30: Volley Pirates Novi Gavi – Balamunt Minimold 3-1 (19-25, 25-20, 25-11, 25-20)