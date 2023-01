Alpe Cimbra FIS Children Cup: il limonese Michele Vivalda 3° in Gigante

Cinque medaglie complessive – due d’oro, due d’argento e una di bronzo – per l’Italia a Folgaria nella prima giornata della fase internazionale della cinquantaduesima edizione dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup, ex Trofeo Topolino. Gli sciatori del Comitato FISI Alpi Occidentali si sono subito messi in evidenza.

Il primo oro all’Italia l’ha portato la campana Giada D’Antonio. Dopo aver dominato la scena nelle selezioni nazionali, vincendo sia Gigante che Slalom, ha dominato anche la gara riservata alla categoria Ragazzi in 51”,58/100, precedendo per 1”,33/100 la slovena Aja Radelj, mentre la norvegese Leah Nygard Neumann è arrivata terza a 1”,43/100. Per l’Italia ottima anche la prova dell’altoatesina Alenah Taschler, sesta.

Nella gara maschile tra le porte larghe primo il tedesco Elias Mund, che si è imposto con il tempo di 52”,16/100, precedendo per 56/100 Leonardo D’Incà e per 77/100 Michele Vivalda dell’Equipe Limone a 77/100, terzo nonostante il pettorale numero 112. Trentesimo posto invece per Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard.

“Sono partito con un pettorale alto. – ha commentato a fine gara un euforico Vivalda – Essere riuscito a salire sul podio è un risultato straordinario. Peccato non aver avuto la possibilità di avere un numero basso perché poteva anche arrivare la vittoria per come ho sciato. La pista, che ha comunque tenuto bene e il mio risultato ne è la testimonianza, inevitabilmente era un po’ segnata. All’inizio del muro poi ho pure commesso un piccolo errore, ma alla fine sono felice per questa medaglia. Ci proverò anche in Slalom, la specialità che mi riesce meglio”.

L’altro successo per l’Italia è quello di Alex Silbernagl nello Slalom degli Allievi. L’altoatesino, ventiquattresimo a metà gara, ha vinto grazie al miglior crono nella seconda manche, chiudendo con il tempo totale di 1’,24”,08/100. Medaglia d’argento a 15/100 per il francese Zerf Georges e medaglia di bronzo per lo svizzero Mathieu Glassey, staccato di 22/100. Bene il cuneese Federico Massimilla dello Sci Club Manta, nono ad 1”,14/100, mentre Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato si è classificato ventiseiesimo.

La quinta e ultima medaglia italiana di giornata è arrivata nello Slalom delle Allieve e a conquistarla è stata Marta Giaretta. La vicentina che difende i colori del Comitato Trentino, quarta al termine della prima manche, ha rimontato fino alla medaglia d’argento, staccata di 45/100 dalla tedesca Franca Nadine Salhi, che ha vinto con il tempo totale di 1’,31”,24/100. Terza ad 87/100 la svizzera Dania Allenbach.

