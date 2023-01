A Mondovì tutto pronto per il Carnevale

Per informazioni e prenotazioni sulle cene è possibile contattare la segreteria del Carlevè alla mail [email protected] o al numero 334 3448647.

Il “nuovo”: Visual Carlevè

Ma cos’è il Visual Carlevè? In tanti, da quando il nome dell’iniziativa ha iniziato a circolare, se lo stanno chiedendo. A chiarire la natura dell’evento, in programma domenica 19 febbraio, è Enrico Natta: «Si tratta di una grande festa rivolta soprattutto ai bambini, che da sempre sono i veri protagonisti della festa di carnevale. Un evento all’aperto, organizzato nella centrale piazza Ellero, la cui base principale sarà la musica, con la partecipazione di dj locali e di veejay, le cui performances verranno proiettate sul grande ledwall posizionato sul palco principale».

Sì comincerà già dal mattino, e ci sarà anche la possibilità di pranzare in piazza, grazie all’allestimento di un percorso street food.

Piazza Ellero verrà suddivisa in settori: nella prima parte verrà organizzata una esibizione statica dei carri allegorici che hanno partecipato alla prima sfilata, con la vivace animazione dei gruppi mascherati; accanto a loro ci saranno bellissimi gonfiabili e attrazioni di qualità, gratuitamente a disposizione di tutti i bambini.

Proseguendo verso nord nel percorso sulla piazza, ecco la novità più ‘moderna’ del Carlevè di quest’anno: «Grazie alla partnership con Immediacom – spiega Enrico Natta –, allestiremo il primo “Mondovì Comics&games”, un evento dedicato al mondo del gioco di ruolo e da tavolo, dell’animazione e del fumetto. In questa occasione un ruolo rilevante – fondamentale per l’affinità con il carnevale, dove travestirsi è un gioco, ma non solo – lo avrà il cosplay, ossia il movimento culturale in grande ascesa che prevede di travestirsi e truccarsi come famosi personaggi dei film, cartoni animati e videogiochi. Abbinato ad una vera e propria gara tra i figuranti, troverete un mercatino tematico e tante altre attività dedicate anche a chi è curioso di esplorare questi mondi fantastici per la prima volta».

Questa proposta innovativa e contemporanea si fonde con le tradizioni del Carlevè, per rendere sicuramente ancora più bella, colorata e vivace la città di Mondovì.