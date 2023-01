Alpe Cimbra FIS Children Cup: tutti i risultati piemontesi a Folgaria

Nella seconda e ultima giornata delle selezioni nazionali dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup sulle piste di Fondo Grande a Folgaria gli Allievi erano impegnati in un Gigante disputato in una manche unica. Ha vinto David Castlunger dello Sci Club Ladinia Alta Badia in 52”,57/100, precedendo Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato per soli 3/00.

Terzo a 26/100 Alex Silbernagl del Seiser Alm Ski Team. Ottavo Tommaso Brignoli dello Sci Club Sansicario Cesana, decimo Carlo Zampieri del Sauze d’Oulx, diciottesimo Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, oltre la ventesima posizione gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.

“Finalmente è arrivato il podio. – ha commentato Lorenzo Cuzzupè a fine gara – Dopo la delusione nello Slalom di lunedì, quando avevo chiuso quattordicesimo nella prima manche recuperando fino al quinto posto, volevo riscattarmi e ci sono riuscito in Gigante. Sono partito per quinto con neve morbida, che comunque teneva, e sono riuscito a fare un’ottima prestazione. Grazie ai miei due allenatori e in particolar modo a mio padre. In tutte queste gare sono vicino alla vittoria, mi manca davvero poco. Questa è stata la mia quarta partecipa-zione a questo evento”.

In campo femminile doppietta di Marta Giaretta, veneta ma tesserata per la società trentina Falconeri Ski Team, con il tempo di 52”,86/100 e con 14/100 di vantaggio sull’altoatesina Alice Spizzica del ssv Taufers. Terza a 23/100 l’emiliana Margherita Saccardi dello Schia Monte Caio. Dodicesima la genovese Beatrice Mazzoleni del Regeneration Team. I Ragazzi erano impegnati in uno Slalom sulla pista Martinella Nord. Il gardenese Matthias Mahlknecht dello Sci Club Gardena Raiffeisen ha completato le due manche nel tempo totale di 1’,29”,77/100, con 1”,80/100 di vantaggio sul bellunese Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana . Terza piazza per Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard a 2”,03/100.

Peccato invece per Michele Vivalda dell’Equipe Limone, che era in testa a metà gara ma è uscito. Dal quarto al sesto posto in classifica troviamo Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato e Thomas Madoglio dello Sci Club Sansicario Cesana. Undicesimo posto per Alessandro Guiffre dello Sci Club Bardonecchia, quindicesimo per Alberto Delogu dell’Equipe Limone.

Giada D’Antonio dello Sci Club Vesuvio, già vincitrice del Gigante si è imposta anche nello Slalom in 1’,30”,46/100, precedendo rispettivamente per 1”,91/100 e per 2”,13/100 le altoatesine Alenah Taschler dell’Amateursportverein Gsiesertal e Nicole Piccolruaz dello Sci Club Gardena Raiffeisen. Sesta Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone, settima Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard.

Nella classifica per Comitati hanno trionfato le Alpi Occidentali con 1128 punti, davanti all’Alto Adige con 1111, al Trentino con 924 e alle Alpi Centrali con 708.

Mercoledì 25 gennaio è in programma il Team Event, prova riservata alle squadre nazionali a Costa di Folgaria. Giovedì 26 alle 18,30 a Folgaria è invece in programma la cerimonia d’apertura delle gare internazionali, che si disputeranno venerdì 27 e sabato 28 gennaio. Al termine delle due giornate di gara il responsabile del settore Children della FISI, Paolo Colombo, ha ufficializzato i nomi degli atleti che faranno parte delle squadre italiane A e B nella fase internazionale.

Per gli Allievi la squadra A è composta da Marta Giaretta (Falconeri Ski Team), Alice Spizzica (Ssv Taufers Amateur), Giulia Mariani (Circolo Sciatori Madesimo), David Castlunger (Sci Club Ladinia Alta Badia), Federico Massimilla (Sci Club Manta), Lorenzo Cuzzupè (Equipe Pragelato). Nella squadra B sono inseriti Margherita Saccardi (Schia Monte Caio), Dorotea Mobiglia (Ski Team Fassa), Anna Trocker (Seiser Alm Ski Team), Luca Loranzi (Sporting Club Madonna di Campiglio), Alex Silbernagl (Seiser Alm) ed Ezio Scalfi (Sci Club Bolbeno).

La squadra A dei Ragazzi è composta da Giada D’Antonio (Sci Club Vesuvio), Allegra Vindigni (Sci Club 18 Cortina), Leonardo D’Incà (Sci Club Trichiana), Matthias Mahlknecht (Sci Club Gardena Raiffeisen). Della squadra B fanno parte Alenah Taschler (Amateursportclub Gsiesertal), Martina Beccari (Sci Club Bolbeno), Michele Vivalda (Equipe Limone), Lorenzo Guiguet (Equipe Beaulard).