Volley – Coppa Italia A1/F: pronostico rispettato, Conegliano domina 3-0 Cuneo

Le Pantere volano in Semifinale con una prestazione che non lascia scampo alle biancorosse

Imoco Volley Conegliano è la prima, scontata, semifinalista della Coppa Italia di A1 Femminile2022-23 . Tutto come da copione e come era nelle previsioni al Palaverde dove le “Pantere” domano le “Gatte” di Cuneo con un netto ed inequivocabile 3-0: poco da dire al termine di una gara condotta con il pilota automatico dalle ragazze di Santarelli, guidate saggiamente, come di consueto, da Wolosz in regia, sempre in pieno controllo delle operazioni ed in cui spicca la partita pressoché perfetta di una Haak immarcabile (top scorer con 17 punti).

Non era di certo questa la partita in cui la Granda S.Bernardo poteva dare risposte solide e svoltare il difficile inizio di 2023 (con tre sconfitte di fila in campionato, sei nelle ultime sette disputate): “tolto il dente” della Coppa, contro le Campionesse del Mondo, la formazione di Zanini avrà una decina di giorni pieni per lavorare e farsi trovare pronta, e magari con un altro mood, alla ripresa della A1: domenica 5 febbraio (ore 17) al Palasport di San Rocco Castagnaretta arriva Bergamo, un match da provare a vincere a tutti i costi.

SESTETTO CONEGLIANO

Wolosz in palleggio, Haak in opposto; Lubian e Fahr centrali, in banda Robinson-Cook e Plummer; De Gennaro libero.

SESTETTO CUNEO

Signorile-Diop in diagonale; in mezzo Hall e Cecconello, schiacciatrice Kuznetsova e Szaknmary, libero Cecconello.

PRIMO SET

Conegliano sbaglia due servizi in avvio, Diop no: ace che vale l’1-3. Immediato break di casa: 6-3 dopo due muri consecutivi. Altro ace biancorosso, intanto: Szakmary firma il 6-5. Padrone già di casa già implacabili con il muro: Fahr stoppa Kuznetsova, 8-5. Allungo Imoco: Robinson-Cook affonda per il 12-8. Sul 14-8 (muro di Haak su Diop), time out Zanini. Cuneo non passa più: Fahr dice di nuovo “no” a Kuznetsova, è 17-8. Tutto facile per le gialloblu che chiudono in scioltezza (da segnalare anche un grande ace di Haak per il 21-10): sono ben tredici i set ball (24-11), al secondo Haak fa 25-12 (1-0).

SECONDO SET

“Pantere” già avanti in avvio: 4-1. Bene Cook e Plummer, sempre ben assistite dalla propria palleggiatrice, 6-3. Piccola scossa per le ospiti che provano a riavvicinarsi (10-8), ma Conegliano rimette subito tutto in chiaro: Haak attacca e poi trova un ace mortifero (12-8 e time out Granda S.Bernardo). Szakmary e Kuznetsova provano ad entrare in ritmo ed a scuotere le biancorosse: 14-11. Ace di Wolosz, Imoco torna a +4 (17-13). Padrone di casa che alzano di nuovo il muro e scappano, mentre Zanini ci prova con Klein Lankhors al palleggio (21-16): l’ace di Kuznetosva rianima le “Gatte” ed è Santarelli a fermare il gioco (21-18). Conegliano si guadagna 5 set ball con l’ace di Haak (24-19): l’opposto si ripete e chiude subito (25-19).

TERZO SET

Ace di Hall in apertura (0-2). Break gialloblu per il sorpasso: doppio ace di Cook, è 5-3. Il muro di Fahr su Kuznetsova manda Conegliano sul +4 (8-4). Altro ace Imoco: Wolowz firma il 10-5, time out Granda S.Bernardo. Campionesse del Mondo che volano verso il 3-0, con il turno di battuta della palleggiatrice belga che continua (14-5). Haak e Robinson spingono ancora, Conegliano avanza (17-7). Nel finale spazio anche a Carraro e Samedy da una parte, Drews dall’altra, con Conegliano che chiude in scioltezza: tredici match ball dopo il primo tempo vincente di Lubian (24-11), al secondo mette a terra il pallone Samedy (25-12 e 3-0).