Fondo: lo Sci Club Alpi Marittine è 2° fra le società allo Skiri Trophy

Oltre 1300 giovani fondisti, nel weekend, si sono messi in gioco dimostrando tenacia e passione sulla pista trentina di Lago di Teseroche fa risaltare le qualità dei veri campioni. Trentino, Veneto, Piemonte e Lazio hanno festeggiato questa mattina, un bel mix di regioni premiate sul primo gradino del podio, senza dimenticare le numerose nazioni al via della 39a edizione.

Successo tra gli U14 per il trentino Gabriel Selle (US Stella Alpina) e per la piemontese Giulia Ronchail (Sci Nordico Pragelato), che guida la testa delle prime cinque posizioni dominate dal Piemonte. Al 2° posto Viola Camperi (Alpi Marittime) per un solo secondo, seguita da Elena Carletto (Alpi Marittime) a 10”, che si sono classificate al 2° e 3° posto. Ai piedi del podio Cloe Giordano (Alpi Marittime), 4ª con un distacco di 14”, e Lucia Delfino (Valle Stura). Anna Abigail Longo Borghini (Valle Sturaa) è 11ª a 38” dalla vincitrice, mentre Lucia Brocchiero (Valle Stura) è 14ª e Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) è 15ª.

Al maschile, al 3° posto il rappresentate dello sci club Alpi Marittime Nicola Giordano, al 16° posto Leonaardo Brondello (Valle Stura).

Tra gli U16 vince il veneto Edoardo Trombetta (Ski College Veneto) su Pietro Zanoli (Alta Valtellina) e Tommaso Tozzi (Winter Subiaco). 6ª piazza per Filippo Massimino (Alpi Marittime), mentre Stefano Occelli e Giacomo Barale, entrambi rappresentati dello sci club Valle Stura, sono 17° e 19°. Vanessa Cagnati si aggiudica la vittoria al femminiel: l’atleta del Val Biois, è davanti Stella Giacomelli (Alta Valtellina) e Caterina Milani (Val Biois). Al 7° e 8° posto si classificano le rappresentanti dello sci club Alpi Marittime, Luna Forneris e Magalì Miraglio Mellano. Lo sci club Alpi Marittime si classifica al 2° posta tra le società.