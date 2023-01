Coppa Piemonte D/F – Un super Racconigi sbanca Cherasco e accede alla Final Four regionale

È la Rs Volley Racconigi a conquistare l’accesso alla Final Four regionale della Coppa Piemonte di Serie D femminile di pallavolo. Questo il verdetto dell’ultimo fine settimana di gare della prima fase, con le racconigesi capaci di espugnare il campo della Sicom Cherasco e superarla in classifica, guadagnandosi il biglietto per la fase finale.

La partita parte con le cheraschesi di coach Berra avanti nel primo set, ma le ospiti chiudono il divario e si impongono ai vantaggi. Le padrone di casa non ci stanno e con un set di grande determinazione acciuffano la parità a quota uno. Da lì in poi, però, è la Rs dei coach Benvenuti e Polizzi a salire di colpi, conquistando terzo e quarto set, nonché vittoria e qualificazione, facendo scattare la festa dei tanti tifosi giunti in trasferta per l’occasione.

La Rs Volley Racconigi accede, come detto, alla Final Four regionale, che si disputerà domenica 29 gennaio a Chieri, con semifinali al mattino e finale al pomeriggio. Le altre tre partecipanti saranno Volley Pirates Novi Gavi, Balamunt Lanzo e Sdm Almese, prime classificate negli altri tre gironi.

L’ultima giornata del Girone E ha comunque visto in campo anche le altre tre formazioni cuneesi impegnate nella Coppa, ovviamente in partite senza più niente in palio. Sono arrivate due vittorie, per Bcc-Surrauto Cervere e Banca d’Alba L’Alba Volley rispettivamente contro In Volley Piemonte Df e Unionvolley Pinerolo. In particolare è stata tirata la vittoria delle albesi, un 3-2 combattuto tra due formazioni giovanissime.

Sciupa invece una ghiotta opportunità la LPM Bam Mondovì a Pasta Di Rivalta, in casa della 4volley-ots Assembly: avanti 2-0, le giovani di coach Pretto permettono il ritorno delle avversarie non tenendo sotto controllo il numero degli errori. Le padrone di casa ringraziano e trovano fiducia, andando a conquistare la vittoria dopo un agevole tiebreak.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 7

In Volley Piemonte Df – Bcc-Surrauto Cervere 1-3 (25-23, 25-22, 17-25, 18-25)

4volley-ots Assembly – LPM Bam Mondovì 3-2 (18-25, 21-25, 25-22, 25-10, 15-6)

Unionvolley Pinerolo – Banca d’Alba L’Alba Volley 2-3 (26-24, 24-26, 19-25, 25-14, 13-15)

Sicom Cherasco – Rs Volley Racconigi 1-3 (25-27, 25-14, 21-25, 18-25)

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – CLASSIFICA FINALE