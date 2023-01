Autoctono si nasce… Un grande evento Go Wine

Un grande evento Go Wine per promuovere ricchezza e diversità del vigneto italiano Oltre 70 le cantine partecipanti da tutta Italia, ben 75 i vitigni rappresentati e raccontati nei vini presenti

Come annunciato Go Wine inaugura il 2023 a Milano riproponendo il tradizionale appuntamento dedicato ai vini autoctoni italiani: una serata di degustazione che raggiunge a gennaio il traguardo della quindicesima edizione!

Sarà possibile conoscere ed apprezzare una selezione importante di vini da oltre 70 vitigni autoctoni, con un panorama di etichette articolato e dando voce a varietà da scoprire. Il riferimento è legato al libro “Autoctono si nasce…” pubblicato anni fa da Go Wine Editore e ad altre iniziative che hanno sempre visto l’associazione privilegiare la cultura e la comunicazione a favore dei vitigni-vini di territorio.

Nelle sale del Hotel Melià sarà presentato un banco d’assaggio con una selezione di molte cantine italiane direttamente presenti; un’enoteca completerà il panorama della degustazione.

Programma, orari e modalità di prenotazione:

Per garantire il miglior afflusso dei partecipanti ed un buon accesso alle degustazioni, gli ingressi saranno suddivisi per turni e su prenotazione entro le ore 12 di giovedì 26 gennaio.

Orari e turni di degustazione

Ore 16,00 -18,00: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: due persone per locale ).

La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18,00-22,00: Apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 13,00 Soci Go Wine, € 18,00 Ais, Fisar, Onav). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2023. E’ possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi (in tal caso si potrà versare la quota associativa, poi partecipando all’evento senza altri costi e ritirando il pacco soci al termine).

Per info e prenotazioni

L’elenco dei vitigni protagonisti:

Aglianico (Basilicata e Campania); Albana (Emilia Romagna); Albarossa (Piemonte); Ancellotta (Lombardia); Asprinio (Campania); Arneis (Piemonte);Barbera (Piemonte); Biancame (Marche); Bombino Bianco (Lazio e Puglia); Bovale (Sardegna); Brachetto (Piemonte); Canaiolo Nero (Marche); Cannonau (Sardegna); Casavecchia (Campania);Catarratto (Sicilia); Cesanese (Lazio); Cesenese Nero (Lazio); Chatus (Piemonte); Corvina (Veneto); Croatina (Lombardia); Dolcetto (Piemonte); Erbaluce (Piemonte); Falanghina (Campania); Fiano (Campania); Frappato (Sicilia); Friulano (Friuli); Garganega (Veneto); Greco (Campania); Grignolino (Piemonte); Grillo (Sicilia); Inzolia (Sicilia); Lagrein (Alto Adige); Lambrusco Grasparossa (Emilia Romagna); Lambrusco Salamino (Lombardia); Malvasia del Lazio (Lazio); Malvasia Istriana (Friuli); Malvasia Nera (Puglia); Marzemino (Trentino); Minutolo (Puglia); Montepulciano (Abruzzo); Monica (Sardegna); Moscato di Canelli (Piemonte); Nebbiolo (Piemonte e Lombardia); Negroamaro (Puglia); Nero d’Avola (Sicilia); Nieddera (Sardegna); Oseleta (Veneto); Pallagrello Bianco (Campania); Pallagrello Nero (Campania); Pecorello (Calabria); Pecorino (Abruzzo); Perricone (Sicilia); Piedirosso (Campania); Piculit Neri (Friuli); Pignolo (Friuli); Primitivo (Puglia); Refosco dal Peduncolo Rosso (Friuli); Ribolla Gialla (Friuli); Ripoli-Fenile-Ginestra (Campania); Ruchè (Piemonte); Sangiovese (Emilia Romagna-Toscana-Marche); Schiava (Alto Adige); Sciaglin (Friuli); Schioppettino (Friuli); Susumaniello (Puglia); Trebbiano di Soave (Veneto); Trebbiano (Abruzzo); Ucelut (Friuli); Uvalino (Piemonte); Uva Mornasca (Lombardia); Verdeca (Puglia); Verdicchio (Marche); Vermentino (Sardegna); Vernaccia (Sardegna); Vespolina (Piemonte)

Ecco l’elenco delle cantine presenti direttamente

al banco d’assaggio

BRICCO MAIOLICA – Diano d’Alba (Cn)

CANTINA DI CESENA – Cesena (Fc)

CANTINA HORUS – Vittoria (Rg)

CANTINE LE MACCHIE – Rieti (Ri)

CANTINA PRODUTTORI BOLZANO – Bolzano

CANTINA SOCIALE DI QUISTELLO – Quistello (Mn)

CAPUTO 1890 – Carinaro (Ce)

CARUSO E MININI – Marsala (Tp)

CASCINA GNOCCO – Mornico Losana (Pv)

CASCINA LANGAIROLO – Neive (Cn)

CASCINA MUNESTEU – Barbaresco (Cn)

CITRA – Ortona (Ch)

CONTINI – Cabras (Or)

D’ANGELO – Rionero in Vulture (Pz)

DELLA VALLE JAPPELLJ – Caserta (Ce)

DE TARCZAL – Isera (Tn)

FELLINE – Manduria (Ta)

FIORINI – Terre Roveresche (Pu)

IL RONCAL – Cividale del Friuli (Ud)

I VINI DI EMILIO BULFON – Pinzano al Tagliamento (Pn)

LA MASERA – Settimo Rottaro (To)

LA TRIBULEIRA – Santo Stefano Belbo (Cn)

LE STRIE – Ponte In Valtellina (So)

MANCINELLI STEFANO – Morro d’Alba (An)

MARINIG – Prepotto (Ud)

MASSERIA L’ASTORE – Cutrofiano (Le)

MONTALBERA – Castagnole Monferrato (At)

MONTECAPPONE – Jesi (An)

MONTERUELLO – Quaranti (At)

PREDIOMAGNO – Montemagno (At)

ROCCHE DELLA SALA – Partanna (Tp)

TENUTA PIANO DI RUSTANO – Castelraimondo (Mc)

TENUTA SANT’ANTONIO – Colognola ai Colli (Vr)

VICENTINI – Colognola ai Colli (Vr)

ZÝMĒ – San Pietro in Cariano (Vr)

Piccole Vigne del Piemonte con le cantine:

CASETTA CARLO – Montà d’Alba (Cn)

CASTELLO DI UVIGLIE – Rosignano Monferrato (Al)

CESTE – Govone (Cn)

LUCA FERRARIS – Castagnole Monferrato (At)

I DOF MATI – Fara Novarese (No)

DIEGO PRESSENDA – Monforte d’Alba (Cn)

TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA – Ghemme (No)

Con la partecipazione di

ALBUGNANO 549 VIGNAIOLI ALBUGNANO DOC

Special guest

STREGATTO GIN – Castelfranco Veneto (Tv)

Dalla Francia

MAISON CHAMPAGNE DIOGENE TISSIER & FILS – Chavot-Courcourt

Le degustazioni in enoteca

(in ordine alfabetico per cantina)

ALESSANDRO DI CAMPOREALE – Camporeale (Pa)

Sicilia bianco Catarratto Benedè 2021

Monreale Catarratto Vigna di Mandranova 2020

Sicilia bianco Grillo Vigna di Mandranova 2021

CANTINA DEL MANDROLISAI – Sorgono (Nu)

Mandrolisai Rosso Kent’Annos 2021

Mandrolisai Rosso Superiore Kent’Annos 2019

Isola dei Nuraghi Igt Bovale Omphalos 2020

CANTINA ENZO MECELLA – Fabriano (An)

Verdicchio di Matelica Riserva 2020

CANTINE PAOLO LEO – San Donaci (Br)

Valle d’Itria Igp Verdeca di Alture 2020

Salento Igp Malvasia Nera Moramora 2021

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2021

CASCINA CASTLET – Costigliole d’Asti (At)

Barbera d’Asti Superiore Litina 2019

Barbera d’Asti Superiore Passum 2017

Monferrato Rosso Uceline 2015

CONSORZIO CLUB DEL BUTTAFUOCO STORICO – Canneto Pavese (Pv)

Buttafuoco I Vignaioli del Buttafuoco Storico 2017

MARISA CUOMO – Furore (Sa)

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2020

Costa d’Amalfi Ravello Rosso Riserva 2018

Costa d’Amalfi Furore Rosso Riserva 2018

FONTANAVECCHIA – Torrecuso (Bn)

Falanghina del Sannio 2021

Sannio Fiano 2021

Il FEUDUCCIO DI SANTA MARIA D’ORNI – Orsogna (Ch)

Colline Teatine Igt Pecorino Feuduccio 2021

Cerasuolo d’Abruzzo Feuduccio 2021

Montepulciano d’Abruzzo Ursonia 2016

I VIGNAI DEL CASAVECCHIA – Pontelatone (Ce)

Terre del Volturno Igp Pallagrello Bianco macerato 23 settimane 2021

Casavecchia di Pontelatone Prea 2018

L’OLIVELLA – Frascati (Rm)

Lazio Igt Bianco Bombino 2021

Lazio Igt Rosso Cesanese Maggiore 2020

Lazio Igt Rosso 40/60 2021

MAURO VINI – Dronero (Cn)

Nebbiolo di Dronero Drôné 2020

OPERA 02 – Castelvetro di Modena (Mo)

Brut Lambrusco Grasparossa di Modena Opera

SCUBLA ROBERTO – Premariacco (Ud)

Colli Orientali del Friuli Friulano 2021

Colli Orientali del Friuli Malvasia Lo Speziale 2021

Colli Orientali del Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso 2019

STANIG – Prepotto (Ud)

Colli Orientali del Friuli Friulano 2020

Colli Orientali del Friuli Ribolla Gialla 2020

Colli Orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto 2018

TENUTA BOSSI MARCHESI GONDI – Pontassieve (Fi)

Chianti Rufina Riserva Pian dei Sorbi 2018

Colli della Toscana Centrale Ser Amerigo 2012

TENUTA IUZZOLINI – Cirò Marina (Kr)

Calabria Igt Bianco Prima Fila 2021 (da uve pecorello)

VETRÈRE – Taranto

Minutolo Crè 2021

Primitivo Riserva Barone Pazzo 2019

Negroamaro Riserva Lago della Pergola 2018

VILLA SIMONE – Monte Porzio Catone (Rm)

Frascati Superiore Villa dei Preti 2021

Lazio Igt Malvasia 2020

Lazio Igt Cesanese 2020