Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Cross della Colletta, Alessandria, Bergamo e Parma

Al Parco della Colletta di Torino domenica 22, si è disputata la settima edizione dell’omonimo cross valida come Trofeo di Cross Assoluto e come prima prova del campionato di società. Per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, che quest’anno schierava la squadra su Allievi, Allieve e Assoluti maschile con obbiettivo entrare in classifica, è stata una bella prova di compattezza e di coesione dell’intero gruppo, con atleti che si sono messi a disposizione pur non essendo il cross la propria disciplina.

Nei 10 km uomini, la punta di diamante dell’Atletica Mondovì Nicolò Gallo si è piazzato all’8° posto finale con il tempo di 33’15”: un crono che fa ben sperare per la stagione, dopo un 2022 che ha lasciato il forte talento albese con l’amaro in bocca. La vittoria è andata a Marco Giudici dello Sport Project VCO in 32’31. Punti preziosissimi sono stati portati da Michele Aimo, giovane tecnico e triatleta monregalese che si è ottimamente difeso con un interessante 36’51” mettendo dietro specialisti del cross. Positiva anche la prestazione di Federico Rosso, new entry della squadra, 77° in 38’33”. Alle sue spalle, completano la classifica Francesco Peyrone e Mario Gazzola appaiati al 104 e 105° posto (su quasi 200 partenti) con 40’23” e 40’27”.

Le allieve, orfane di Caterina Boetti fermata dall’influenza, sono riuscite comunque a completare la gara con Soraia Cillario che ha chiuso nelle posizioni di testa al 12° posto grazie al 17’25” fatto segnare al traguardo, Claudia Borello la marciatrice arrivata dalla “ASD Rigaudo I love Sport” 22ª in 19’34”, e Giulia Fresia 27ª in 22’04”: per loro concreta la possibilità di entrare tra le migliori 5 squadre del Piemonte per prendere parte alla Festa del Cross in programma a Gubbio a metà marzo. Missione più difficile per gli allievi sui 5km in cui l’obbiettivo (la copertura della gara) è stata centrata grazie a Riccardo Prette 43⁰ in 20’47”, Lorenzo Pecollo 48⁰ in 22’49” e Savane Ansoumane 50⁰ 24’35”.

Il programma prevedeva anche un cross “corto” di 3 km a cui anno preso parte tra le donne Graziella Venezia 10⁰ assoluta in 13’23” (sul podio 2ª di categoria SF60) e Adriana Sciolla 23⁰ 14’22” (4⁰ di categoria SF55). Tra gli uomini il migliore dei monregalesi è stato il tecnico Lorenzo Rossi 43⁰ in 12’15”, seguito da Paolo Taricco 97⁰ in 13’42” e Ferdinando Pace 146⁰ in 14’42”.

Alessandria e Bergamo –21 e 22 gennaio – Enrico Parodi c’è: minimo centrato

Ottimo esordio con i nuovi colori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo per Enrico Parodi, arrivato in prestito dall’Ovadese Ormig: l’allievo classe 2006 seguito dal tecnico Alessandro Senelli, nella riunione marcia/lanci in programma sabato 21 ad Alessandria si è subito “tolto” il problema del minimo per i campionati italiani, centrando al quarto tentativo la misura di 53,06 metri, che rappresenta il suo nuovo record personale. Un bel modo per iniziare la stagione, dopo un 2022 in cui la velocità avevano regalato al ragazzo di Ovada più soddisfazioni rispetto ai lanci (17° posto agli italiani sui 200 metri).

Lo stesso, impegnato anche sui 60 metri sul rettilineo coperto di Bergamo nella giornata di domenica, ha fatto segnate il crono di 7”58.

Parma – Domenica 22 gennaio – Riunione Indoor

Alla riunione indoor di Parma, nell’impianto dotato di pista da 160 metri, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha schierato una squadra composta da numerosi atleti. L’obbiettivo primario della trasferta era tentare il minimo di partecipazione ai campionati italiani per la staffetta 4×200 metri allievi. Tentativo andato male perché la staffetta A composta da Lorenzo Vera, Armin Ficano, Matteo Scarrone e Jonathan Dell’Agnola è stata squalificata per il primo cambio (Vera – Ficano) fuori settore: appuntamento rimandato quindi a Padova il prossimo week end. La staffetta B di Valerio Cerri, Ivano Gallo, Federico Palladino e Alessandro Sito si è difesa portando il testimone all’arrivo in 1’26”71. A livello individuale si segnala la buona prova di Armin Ficano sui 200 metri con il 4° posto grazie al 24”63 e quella di Ivano Gallo 7° sui 400 metri in 56”58: per entrambi la soddisfazione della vittoria di batteria. Sui 200 metri hanno preso il via anche Matteo Scarrone che ha chiuso in 25”32 e Valerio Cerri in 26”12.

Sui 60 hs Federico Palladino si è migliorato scendendo a 9”39, così come nel lungo in cuoi ha centrato il proprio p.b. indoor con un balzo a 5,59 mt (Alessandro Sito 4,85 mt nel lungo e 10,29 nel triplo). Sui 50 metri, positivo rientro per Ludovico Sanna, ad un passo dall’accesso alle finali con il crono di 6”41; alle sue spalle l’allievo Luciano Cillario 6”51, Valerio Cerri 6”59 e Matteo Scarrone 6”68. Tra le donne sui 200 metri Francesca Bilardo si è fermata a 28”23, mentre Sofia Sannino al rientro dopo un infortunio ha chiuso la sua fatica in 28”97; nel lungo Alice Boasso con 4,95 mt ha preceduto la compagna di allenamento Celeste Dotta con 4,66 mt. e Beatrice Dotta con 3,82 mt. Nei 50 metri la più veloce è stata Sofia Sannino con 7”17 davanti a Francesca Bilardo 7”20, Alice Boasso 7”24 e Beatrice Dotta 7”49.