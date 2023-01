Volley A2/F – “V per vendetta”: la LPM Bam Mondovì ospita Brescia dopo la sconfitta in Coppa di mercoledì

La LPM Bam Mondovì è in cerca di rivincita in questa importante domenica di campionato. Al Palamanera la formazione monregalese ospiterà la Valsabbina Millenium Brescia, che mercoledì si è imposta nello scontro diretto di Coppa Italia. La formazione bresciana si è così qualificata alle semifinali della competizione, dove affronterà la Futura Giovani Busto Arsizio.

Nella sfida di pochi giorni fa le due squadre si sono disputate il passaggio del turno a viso aperto, terminando le ostilità addirittura con un 20-18 al quinto set. Le due squadre sono sembrate molto vicine, e già questo è un piccolo successo per coach Solforati ed il suo staff: nella prima sfida di campionato datata 26 novembre Brescia si impose per 3-1, dimostrando maggior qualità in tutti i fondamentali.

La chiave per la LPM Bam Mondovì sarà fermare l’opposto bresciano Obossa, che contro il “Puma” ha giocato due delle migliori partite stagionali, mettendo a terra 26 e 31 palloni. In casa monregalese, però, la pari ruolo Decortes ha iniziato il 2023 molto bene, salendo di colpi e dimostrando finalmente il suo grande valore.

La speranza di coach Solforati è che la spinta del Palamanera sia il quid necessario per sovvertire il pronostico e dare l’ultima spintarella per la vittoria: contro le formazioni che la precedono in classifica la LPM ha vinto una volta sola, in casa contro Sassuolo. Un successo in questa gara avrebbe dunque una valenza importante sia per la classifica che per la consapevolezza di poter lottare per i traguardi che contano fino a fine stagione.

La giornata si aprirà oggi con uno dei tantissimi derby lombardi, quello tra D&a Esperia Cremona e Tecnoteam Albese Volley Como. Domani la capolista Itas Trentino può continuare il suo filotto positivo contro il Club Italia ultimo, ma non dovrà fare l’errore di pensare già alla semifinale di Coppa Italia contro Roma di mercoledì. Stesso discorso per la Futura Giovani Busto Arsizio, che ospita la Chromavis Eco Db Offanengo ma che se la vedrà con Brescia a metà della prossima settimana. Chiude il panorama delle sfide interessanti la trasferta della Bsc Materials Sassuolo sul campo, ancora imbattuto, della Volley Hermaea Olbia.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 16 (21-22/1)

D&a Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como (21/1)

Orocash Lecco – Emilbronzo 2000 Montale

Itas Trentino – Club Italia

Futura Giovani Busto Arsizio – Chromavis Eco Db Offanengo

Volley Hermaea Olbia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovì – Valsabbina Millenium Brescia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA