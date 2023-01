Domani alla mostra di Tiziano, Tintoretto e Veronese a Cuneo, il secondo appuntamento con la visita-spettaco dedicata ai bambini

Domani, domenica 22 gennaio, alle 16,30, un nuovo appuntamento gli eventi collaterali del progetto espositivo promosso da Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto e Veronese”, con il secondo dei tre incontri con “ColorandoMi via via – Da Venezia alla pura gioia del colore dentro” (a seguire domenica 26 febbraio).

Elisa Dani organizza una visita-spettacolo interattiva per bambini dai 7 anni presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10): un viaggio interiore a partire dalla città di Venezia. La città sarà attraversata con una gondola immaginaria che condurrà i ragazzi a navigare nel “mare della pittura”. Un viaggio geografico attraverso alcuni luoghi della città che apriranno “porte” all’immaginazione e alla fantasia. Luoghi di incontri con le opere dei grandi maestri, per colorare il proprio mondo interiore. Prenotazione consigliata su www.fondazionecrc.it, posti limitati.

La mostra gratuita è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19,30, fino a domenica 5 marzo 2023.

Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con lo Studio Feliz, coinvolgono diversi enti del territorio, dall’associazione “La scatola gialla” al METS Conservatorio di Musica G.F. Ghedini.

Per maggiori informazioni www.fondazionecrc.it