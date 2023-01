Calcio a 5, C1: Area da 3 punti! Savigliano pari prezioso, ko Giovanile Centallo e Bra

L’inizio del 2023 ha fatto registrare, anche, la ripresa del girone unico piemontese della C1 di calcio a 5. Ieri sera, si è giocata la prima giornata di ritorno.

Netta sconfitta, a Torino, per la Giovanile Centallo al cospetto del Sermig di Daniele Granata: 8-2 lo score finale. Centallesi che rimangono terzi a quota 26 punti.

Ko interno (a Caramagna Piemonte) per i giallorossi del Bra (quinti con 19 lunghezze): 2-4 in favore del Top Five. Per i braidesi, in rete Solavagione e Cantone.

Pari esterno per la Futsal Savigliano (salita a quota 11), con il Borgonuovo al “Pala200” di Settimo Torinese: 3-3 il punteggio. Gol saviglianesi di Greco, Covino e Sorce.

Importante vittoria casalinga per l’Area Calcio Alba Roero, con l’Aurora Nichelino: 3-2. Alla “Boblingen” di Alba, doppietta di Nannerini e gol Visconti (per i langaroli, che hanno raggiunto quota 10 in graduatoria).