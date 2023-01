Volley A2/M – Cuneo, la caccia infinita continua: a Lagonegro altra possibilità per la prima vittoria esterna

Torna in campo la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, di nuovo in cerca di una continuità finora mancata. La formazione cuneese sarà impegnata domenica, nell’inusuale orario delle 19.00, in casa della Cave Del Sole Lagonegro del coach ex-VBC Mario Barbiero, al momento penultima seppure a contatto con le posizioni più alte e a sole cinque lunghezze dalla stessa Cuneo.

Dopo la vittoria casalinga contro la Pool Libertas Cantù, l’obiettivo del sestetto di coach Giaccardi resta quello di conquistare la prima vittoria esterna della stagione, obiettivo finora rimasto off-limit. L’occasione è propizia anche per rafforzare la posizione playoff appena riconquistata: il quinto posto di Porto Viro e Pordenone (impegnate in due sfide difficilissime contro Bergamo e Santa Croce) dista solamente due punti e il quarto, proprio di Bergamo, solamente sei.

All’andata furono i cuneesi ad imporsi in una gara molto particolare, chiusa 3-2. I lucani andarono in vantaggio due volte, ma Cuneo fu brava a recuperare e imporsi al tiebreak. Il divario di punti fu enorme a favore dei padroni di casa (107-88), ma Lagonegro rimase in partita grazie alla enorme mole di errori degli avversari (37 Cuneo, 20 Lagonegro).

Capitan Botto e compagni hanno dimostrato una crescita importante nell’ultima gara contro Cantù, anche grazie a una maggiore solidità di tutti e tre gli attaccanti esterni. Continuare in questo processo sarebbe importante non solo per l’immediato, ma anche per il rush finale del girone di ritorno, che con questa sfida arriva al quarto turno.

In testa alla classifica la capolista e finalista di Coppa Italia Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà di scena sul taraflex della Pool Libertas Cantù in caccia di altri punti. Le due prime inseguitrici, BCC Castellana Grotte e Kemas Lamipel Santa Croce dovranno invece rispettivamente guardarsi da una rediviva Consoli McDonald’s Brescia e dalla Tinet Prata di Pordenone.

