L’Alba Volley: super weekend per il Settore Giovanile

Weekend quello passato ricco di impegni per le giovanili de L’Alba Volley. Il bilancio parla di tutte vittorie e nessuna sconfitta, inutile dire l’aria positiva che si respira in casa biancoblù.

L’Under 18 vince e convince con un netto 3 a 0 contro il RoeroMontà andando a conquistare la prima posizione in classifica in comproprietà con Cuneo Granda Volley.

L’Under 14 L’Alba Volley 09/10 inizia bene la seconda fase del campionato chiudendo la pratica contro PlayAsti Silver in tre set con parziali piuttosto netti.

Entrambe le Under 13 (Eccellenza Girone A e Girone D) portano a casa i tre punti mostrando una bella pallavolo e una crescita continua rispettivamente contro Libellula Bra e Volley Roero.

Nota di merito questa settimana va all’Under 16 regionale che sfodera una prestazione con la P maiuscola imponendosi contro le avversarie del Libellula Bra.

Le atlete 2007/08 domenica mattina vanno ad aggiudicarsi tre punti importantissimi in casa delle braidesi, formazione tra le favorite per il titolo.

In un campionato di Under16 regionale GOLD, dove a confrontarsi sono rimaste le migliori otto squadre piemontesi, si comincia subito con un derby in cui le biancoblù sono riuscite ad avere la meglio su una formazione ben strutturata fisicamente in una prova corale che ha fatto la differenza.

Partita molto equilibrata (come si vede dai parziali) combattuta e giocata punto a punto in cui sono le albesi ad aggiudicarsi al fotofinish i primi due parziali. Dopo un terzo set vinto dalla formazione di casa le nostre ragazze vanno a conquistarsi il match in un set a senso unico. Complimenti davvero alle giocatrici albesi per questo inizio di seconda fase scoppiettante. Libellula Bra – L’Alba Volley Egea 1-3 (23-25/22-25/25-23/14-25)

Anche per le piccole atlete 2011 questo fine settimana è iniziato un nuovo campionato.

L’Under12 è stata impegnata in due partite nella formula 4×4 vincendo nettamente entrambe di cui 5 set su 6 con parziali sotto i 10 punti.

Chiudendo questo fine settimana molto positivo e volgendo lo sguardo al prossimo weekend inizia sabato la serie di impegni delle varie formazioni giovanili.

Di seguito tutti i vari appuntamenti (in ordine cronologico) delle atlete de L’Alba Volley:

Under14 girone H

21/01 h.15,30 L’Alba Volley Marco Polo – Club76 PlayAsti 2011

Under13 girone A Eccellenza

22/01 h.14,30 VBC Savigliano – L’Alba Volley Simplast Group

Under13 girone D

22/01 h.15 L’Alba Volley Junior – PGS El Gall

Under18

22/01 h.18 Volley Busca – L’Alba Volley Mercatò

Under16 regionale

23/01 h.20 L’Alba Volley Egea – In Volley Piemonte

