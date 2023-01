Al baby parking “Marameo” torna la lettura per i più piccoli

Archiviate le Festività, tornano a Savigliano i laboratori per famiglie 0-6 anni “Leggo e creo”.

Oasi Giovani e il “Fiore della vita” Odv – in collaborazione con la biblioteca civica saviglianese “L. Bàccolo” e il sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano, nell’ambito dell’iniziativa “Nati per leggere” – propongono quattro giovedì invernali.

Il 19 e il 26 gennaio, il 9 ed il 16 febbraio – alle 16.30 – presso il baby parking Marameo in corso Vittorio Veneto 50.

Alla guida, come sempre, Romina Panero, illustratrice di album per bambini ed esperta in promozione della lettura per l’infanzia.

«Per ogni piccolo – dicono gli operatori – è consentito al massimo un accompagnatore. Per la buona riuscita dell’incontro si raccomanda la puntualità e di disdire se non si può partecipare». Prenotazione tramite Whatsapp al 392. 6065758.

Finanziato nell’ambito del bando “Promozione alla lettura” della Regione Piemonte, “Leggo e Creo” è un’azione del progetto “Leggendo si cresce”, promossa da Oasi Giovani e da “Il Fiore della Vita” Odv, associazione attiva nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Savigliano.