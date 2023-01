A Fossano conferenza con la criminologa Roberta Bruzzone

Importante iniziativa a Fossano nell’ambito degli eventi legati alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. In particolare, martedì 24 gennaio, alle 21, al Cinema Teatro I Portici di Fossano (via Roma 74), con ingresso libero, verrà proposta la conferenza-dibattito dal titolo “Manipolazione mortale: quando l’amore diventa una trappola”.

Ospite d’eccezione sarà la nota criminologa Roberta Bruzzone. Interverranno anche Anna Mantini, consigliera di Parità della Regione Piemonte ed Elena Bonifacio Gianzana, assistente alla Direzione Tecnica e capo progetti di Centro Ricerche. Porterà inoltre la sua testimonianza Agnese Allasia.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335-205845.