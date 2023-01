Coppa Piemonte D/F – Cherasco e Racconigi si giocano tutto all’ultima giornata, vincono Alba e Mondovì

Doveva essere una sfida fino alla fine tra Cherasco e Racconigi, e così sarà. Saranno infatti queste due formazioni a giocarsi l’accesso alla seconda fase della Coppa Piemonte di Serie D di pallavolo femminile. Lo scontro diretto del prossimo sabato sancirà quale delle due squadre passerà il turno e quale, invece, dovrà concentrarsi solamente sul campionato.

Da una parte la Rs Volley Racconigi ha regolato senza grandi patemi la giovane ma fisicata Unionvolley Pinerolo per 3-0. Le racconigesi sono brave a costruirsi comodi vantaggi in ogni set già dai primi scambi, così da controllare la partita. Il secondo set è il migliore dei tre, con le ospiti sempre in difficoltà e incapaci di superare i 15 punti.

3-0 anche per la Sicom Cherasco, che deve piegare la resistenza della Bcc-Surrauto Cervere. Le cerveresi padrone di casa fanno di tutto per rendere la sfida complicata alle ospiti, ma queste ultime rispondono colpo su colpo, consce dell’importanza dei tre punti. Lo scontro finale tra Cherasco e Racconigi si giocherà in casa delle prime, sabato 21, con le padrone di casa che partono anche con un punto di vantaggio in classifica.

Le altre due sfide del girone vedevano impegnate squadre già eliminate, ma arrivano comunque due vittorie per le formazioni cuneesi impegnatevi. La Banca d’Alba L’Alba Volley si impone sulle torinesi della 4volley-ots Assembly, salendo al terzo posto in classifica grazie a una prestazione concreta, bissata il giorno dopo in Under 18.

Seconda vittoria del girone per la LPM Bam Mondovì, contro una In Volley Piemonte Df molto rimaneggiata e presentatasi nel Monregalese con soli sette elementi e nessun libero di ruolo. Le giovani “pumine” non si complicano la vita e possono dunque mettere a referto la vittoria. Coach Pretto può dunque dare spazio a tutte le sue giocatrici, comprese le giovanissime Emma Giubergia e Martina Albesano, entrambe classe 2008.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 6

LPM Bam Mondovì – In Volley Piemonte Df 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)

Banca d’Alba L’Alba Volley – 4volley-ots Assembly 3-0 (25-13, 25-12, 25-21)

Rs Volley Racconigi – Unionvolley Pinerolo 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)

Bcc-Surrauto Cervere – Sicom Cherasco 0-3 (20-25, 19-25, 19-25)

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – CLASSIFICA

Sicom Cherasco 18 Rs Volley Racconigi 17 Banca d’Alba L’Alba Volley 8 4volley-ots Assembly 8 Bcc-Surrauto Cervere 7 LPM Bam Mondovì 6 In Volley Piemonte Df 4 Unionvolley Pinerolo 4

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 7

In Volley Piemonte Df – Bcc-Surrauto Cervere

4volley-ots Assembly – LPM Bam Mondovì

Unionvolley Pinerolo – Banca d’Alba L’Alba Volley

Sicom Cherasco – Rs Volley Racconigi